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Украина на Рождество произвела более 550 обстрелов, заявил Шойгу
Украина на Рождество произвела более 550 обстрелов, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.02.2023
Украина на Рождество произвела более 550 обстрелов, заявил Шойгу
В ходе режима прекращения огня на Рождество Украина произвела свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов, украинская артиллерия подавлялась ответным огнем, РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:16
2023-02-07T13:16
2023-02-07T13:16
специальная военная операция на украине
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украина
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сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В ходе режима прекращения огня на Рождество Украина произвела свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов, украинская артиллерия подавлялась ответным огнем, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент РФ Владимир Путин 5 января поручил ввести режим прекращения огня с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине по случаю православного Рождества. "О варварской сущности украинского руководства также свидетельствует его нежелание прекратить огонь на время православного Рождества. ВСУ в этот период цинично вели интенсивные обстрелы населенных пунктов. Всего противник произвел свыше пятисот пятидесяти артиллерийских и минометных обстрелов", - сказал министр на тематическом селекторном совещании. Шойгу подчеркнул, что украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск. Он добавил, что российские войска продолжат обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Украина на Рождество произвела более 550 обстрелов, заявил Шойгу
Шойгу: на Рождество Украина произвела свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов