https://ria.ru/20230207/rozhdestvo-1850261238.html

Украина на Рождество произвела более 550 обстрелов, заявил Шойгу

Украина на Рождество произвела более 550 обстрелов, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.02.2023

Украина на Рождество произвела более 550 обстрелов, заявил Шойгу

В ходе режима прекращения огня на Рождество Украина произвела свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов, украинская артиллерия подавлялась ответным огнем, РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:16

2023-02-07T13:16

2023-02-07T13:16

специальная военная операция на украине

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сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В ходе режима прекращения огня на Рождество Украина произвела свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов, украинская артиллерия подавлялась ответным огнем, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент РФ Владимир Путин 5 января поручил ввести режим прекращения огня с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине по случаю православного Рождества. "О варварской сущности украинского руководства также свидетельствует его нежелание прекратить огонь на время православного Рождества. ВСУ в этот период цинично вели интенсивные обстрелы населенных пунктов. Всего противник произвел свыше пятисот пятидесяти артиллерийских и минометных обстрелов", - сказал министр на тематическом селекторном совещании. Шойгу подчеркнул, что украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск. Он добавил, что российские войска продолжат обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850256800.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850255050.html

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в мире, украина, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины