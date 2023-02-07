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Украина на Рождество произвела более 550 обстрелов, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/rozhdestvo-1850261238.html
Украина на Рождество произвела более 550 обстрелов, заявил Шойгу
Украина на Рождество произвела более 550 обстрелов, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.02.2023
Украина на Рождество произвела более 550 обстрелов, заявил Шойгу
В ходе режима прекращения огня на Рождество Украина произвела свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов, украинская артиллерия подавлялась ответным огнем, РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:16
2023-02-07T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В ходе режима прекращения огня на Рождество Украина произвела свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов, украинская артиллерия подавлялась ответным огнем, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент РФ Владимир Путин 5 января поручил ввести режим прекращения огня с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине по случаю православного Рождества. "О варварской сущности украинского руководства также свидетельствует его нежелание прекратить огонь на время православного Рождества. ВСУ в этот период цинично вели интенсивные обстрелы населенных пунктов. Всего противник произвел свыше пятисот пятидесяти артиллерийских и минометных обстрелов", - сказал министр на тематическом селекторном совещании. Шойгу подчеркнул, что украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск. Он добавил, что российские войска продолжат обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850256800.html
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850255050.html
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в мире, украина, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
13:16 07.02.2023
 
Украина на Рождество произвела более 550 обстрелов, заявил Шойгу

Шойгу: на Рождество Украина произвела свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов

© AFP 2023 / Anatolii StepanovПоследствия обстрелов ВСУ
Последствия обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
Последствия обстрелов ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В ходе режима прекращения огня на Рождество Украина произвела свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов, украинская артиллерия подавлялась ответным огнем, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин 5 января поручил ввести режим прекращения огня с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине по случаю православного Рождества.
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 13:08Специальная военная операция на Украине
Шойгу рассказал о потерях Киева в январе
"О варварской сущности украинского руководства также свидетельствует его нежелание прекратить огонь на время православного Рождества. ВСУ в этот период цинично вели интенсивные обстрелы населенных пунктов. Всего противник произвел свыше пятисот пятидесяти артиллерийских и минометных обстрелов", - сказал министр на тематическом селекторном совещании.
Шойгу подчеркнул, что украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск.
Он добавил, что российские войска продолжат обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 13:03Специальная военная операция на Украине
Шойгу обвинил США и их союзников в попытках затянуть конфликт на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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