https://ria.ru/20230207/reyting-1850370467.html

РЭЦ: ЦПЭ Московской, Омской и Смоленской областей стали лучшими в 2022 году

РЭЦ: ЦПЭ Московской, Омской и Смоленской областей стали лучшими в 2022 году - РИА Новости, 07.02.2023

РЭЦ: ЦПЭ Московской, Омской и Смоленской областей стали лучшими в 2022 году

Центры поддержки экспорта Подмосковья, Омской и Смоленской областей стали лучшими в рейтинге РЭЦ по итогам 2022 года, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:09

2023-02-07T18:09

2023-02-07T18:29

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

московская область (подмосковье)

смоленская область

экономика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Центры поддержки экспорта Подмосковья, Омской и Смоленской областей стали лучшими в рейтинге РЭЦ по итогам 2022 года, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ)."Российский экспортный центр подготовил рейтинг региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) по итогам 2022 года. В топ-10 регионов вошли: Московская область (без изменений по сравнению с прошлым годом), Омская область (+1 позиция по сравнению с 2021 годом), Смоленская область (+10 позиций), Калужская область (+3 позиции)", - говорится в сообщении.Далее следуют Республика Башкортостан (-3 позиции), Краснодарский край (+20 позиций), Свердловская область (-2 позиции), Самарская область (без изменений), Ивановская область (+5 позиций) и замыкает десятку Рязанская область (+6 позиций).По ее словам, "с каждым годом борьба за более высокие позиции в рейтинге мотивирует ЦПЭ расширять клиентскую базу, более качественно оказывать услуги, уделять пристальное внимание планированию своей деятельности в среднесрочном периоде".Награждение десяти лучших центров поддержки экспорта состоялось 7 февраля в Архангельске на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта.С начала февраля 2019 года РЭЦ выступает агентом правительства Российской Федерации по методическому и информационному сопровождению ЦПЭ.

https://ria.ru/20230203/rets-1849504939.html

россия

московская область (подмосковье)

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, московская область (подмосковье), смоленская область, экономика