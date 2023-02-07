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РЭЦ: ЦПЭ Московской, Омской и Смоленской областей стали лучшими в 2022 году - РИА Новости, 07.02.2023
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РЭЦ: ЦПЭ Московской, Омской и Смоленской областей стали лучшими в 2022 году
РЭЦ: ЦПЭ Московской, Омской и Смоленской областей стали лучшими в 2022 году - РИА Новости, 07.02.2023
РЭЦ: ЦПЭ Московской, Омской и Смоленской областей стали лучшими в 2022 году
Центры поддержки экспорта Подмосковья, Омской и Смоленской областей стали лучшими в рейтинге РЭЦ по итогам 2022 года, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:09
2023-02-07T18:29
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
московская область (подмосковье)
смоленская область
экономика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Центры поддержки экспорта Подмосковья, Омской и Смоленской областей стали лучшими в рейтинге РЭЦ по итогам 2022 года, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ)."Российский экспортный центр подготовил рейтинг региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) по итогам 2022 года. В топ-10 регионов вошли: Московская область (без изменений по сравнению с прошлым годом), Омская область (+1 позиция по сравнению с 2021 годом), Смоленская область (+10 позиций), Калужская область (+3 позиции)", - говорится в сообщении.Далее следуют Республика Башкортостан (-3 позиции), Краснодарский край (+20 позиций), Свердловская область (-2 позиции), Самарская область (без изменений), Ивановская область (+5 позиций) и замыкает десятку Рязанская область (+6 позиций).По ее словам, "с каждым годом борьба за более высокие позиции в рейтинге мотивирует ЦПЭ расширять клиентскую базу, более качественно оказывать услуги, уделять пристальное внимание планированию своей деятельности в среднесрочном периоде".Награждение десяти лучших центров поддержки экспорта состоялось 7 февраля в Архангельске на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта.С начала февраля 2019 года РЭЦ выступает агентом правительства Российской Федерации по методическому и информационному сопровождению ЦПЭ.
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россия
московская область (подмосковье)
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, московская область (подмосковье), смоленская область, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Московская область (Подмосковье), Смоленская область, Экономика
18:09 07.02.2023 (обновлено: 18:29 07.02.2023)
 

РЭЦ: ЦПЭ Московской, Омской и Смоленской областей стали лучшими в 2022 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЦеремония подведения итогов работы центров поддержки экспорта за 2022 год в Архангельске
Церемония подведения итогов работы центров поддержки экспорта за 2022 год в Архангельске - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Центры поддержки экспорта Подмосковья, Омской и Смоленской областей стали лучшими в рейтинге РЭЦ по итогам 2022 года, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ).
"Российский экспортный центр подготовил рейтинг региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) по итогам 2022 года. В топ-10 регионов вошли: Московская область (без изменений по сравнению с прошлым годом), Омская область (+1 позиция по сравнению с 2021 годом), Смоленская область (+10 позиций), Калужская область (+3 позиции)", - говорится в сообщении.
Далее следуют Республика Башкортостан (-3 позиции), Краснодарский край (+20 позиций), Свердловская область (-2 позиции), Самарская область (без изменений), Ивановская область (+5 позиций) и замыкает десятку Рязанская область (+6 позиций).
"Я хочу поблагодарить регионы, которые вошли в десятку лучших по поддержке малых и средних компаний, за выдающиеся результаты работы в такой непростой для всех год. Рейтинг наглядно отражает степень эффективности поддержки экспортеров и оказывает влияние на распределение объема федерального финансирования ЦПЭ между регионами на очередной период", - сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
По ее словам, "с каждым годом борьба за более высокие позиции в рейтинге мотивирует ЦПЭ расширять клиентскую базу, более качественно оказывать услуги, уделять пристальное внимание планированию своей деятельности в среднесрочном периоде".
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 13:45
РЭЦ: пользователей "Моего экспорта" интересует онлайн-торговля
Награждение десяти лучших центров поддержки экспорта состоялось 7 февраля в Архангельске на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта.
С начала февраля 2019 года РЭЦ выступает агентом правительства Российской Федерации по методическому и информационному сопровождению ЦПЭ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияМосковская область (Подмосковье)Смоленская областьЭкономика
 
 
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