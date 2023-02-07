https://ria.ru/20230207/reaktsiya-1850336573.html
Лавров отметил негативную реакцию Запада на отношения России и Мали
Лавров отметил негативную реакцию Запада на отношения России и Мали - РИА Новости, 07.02.2023
Лавров отметил негативную реакцию Запада на отношения России и Мали
Россия видит негативную реакцию Запада на укрепление отношений России и Мали, Москве в вопросах сотрудничества с африканскими странами, в том числе с Мали,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:23
2023-02-07T16:23
2023-02-07T16:23
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москва
сергей лавров
абдулай диоп
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия видит негативную реакцию Запада на укрепление отношений России и Мали, Москве в вопросах сотрудничества с африканскими странами, в том числе с Мали, скрывать и стесняться нечего, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы видим, конечно, негативную реакцию западных государств на эти процессы (укрепление связей — ред.) в российско-малийских отношениях. С сожалением констатируем, что это еще одно проявление негативного отношения Запада к принципам равноправия и взаимного уважения, принципам устава ООН", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулой Диопом. Он подчеркнул, что Москве в вопросах сотрудничества с африканскими странами, в том числе с Мали, "скрывать нечего и стесняться тоже нечего". "Мы стояли у истоков освобождения Африки от колониального ига", - отметил министр. "Запад продвигает концепцию миропорядка, основанного на правилах. Правила эти никогда нигде никому не были предъявлены, что позволяет уже не один год нашим западным коллегам манипулировать общественным мнением в своих странах прежде всего и странах других континентов", - добавил глава российской дипломатии.
https://ria.ru/20230207/vagner-1850329975.html
https://ria.ru/20230207/postavki-1850325316.html
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в мире, мали, россия, москва, сергей лавров, абдулай диоп, оон
В мире, Мали, Россия, Москва, Сергей Лавров, Абдулай Диоп, ООН
Лавров отметил негативную реакцию Запада на отношения России и Мали
Лавров: Россия видит негативную реакцию Запада на укрепление ее отношений с Мали
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия видит негативную реакцию Запада на укрепление отношений России и Мали, Москве в вопросах сотрудничества с африканскими странами, в том числе с Мали, скрывать и стесняться нечего, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы видим, конечно, негативную реакцию западных государств на эти процессы (укрепление связей — ред.) в российско-малийских отношениях. С сожалением констатируем, что это еще одно проявление негативного отношения Запада к принципам равноправия и взаимного уважения, принципам устава ООН", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулой Диопом.
Он подчеркнул, что Москве в вопросах сотрудничества с африканскими странами, в том числе с Мали, "скрывать нечего и стесняться тоже нечего".
"Мы стояли у истоков освобождения Африки от колониального ига", - отметил министр.
"Запад продвигает концепцию миропорядка, основанного на правилах. Правила эти никогда нигде никому не были предъявлены, что позволяет уже не один год нашим западным коллегам манипулировать общественным мнением в своих странах прежде всего и странах других континентов", - добавил глава российской дипломатии.