https://ria.ru/20230207/reaktsiya-1850336573.html

Лавров отметил негативную реакцию Запада на отношения России и Мали

Лавров отметил негативную реакцию Запада на отношения России и Мали - РИА Новости, 07.02.2023

Лавров отметил негативную реакцию Запада на отношения России и Мали

Россия видит негативную реакцию Запада на укрепление отношений России и Мали, Москве в вопросах сотрудничества с африканскими странами, в том числе с Мали,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:23

2023-02-07T16:23

2023-02-07T16:23

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абдулай диоп

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия видит негативную реакцию Запада на укрепление отношений России и Мали, Москве в вопросах сотрудничества с африканскими странами, в том числе с Мали, скрывать и стесняться нечего, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы видим, конечно, негативную реакцию западных государств на эти процессы (укрепление связей — ред.) в российско-малийских отношениях. С сожалением констатируем, что это еще одно проявление негативного отношения Запада к принципам равноправия и взаимного уважения, принципам устава ООН", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулой Диопом. Он подчеркнул, что Москве в вопросах сотрудничества с африканскими странами, в том числе с Мали, "скрывать нечего и стесняться тоже нечего". "Мы стояли у истоков освобождения Африки от колониального ига", - отметил министр. "Запад продвигает концепцию миропорядка, основанного на правилах. Правила эти никогда нигде никому не были предъявлены, что позволяет уже не один год нашим западным коллегам манипулировать общественным мнением в своих странах прежде всего и странах других континентов", - добавил глава российской дипломатии.

https://ria.ru/20230207/vagner-1850329975.html

https://ria.ru/20230207/postavki-1850325316.html

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в мире, мали, россия, москва, сергей лавров, абдулай диоп, оон