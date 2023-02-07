https://ria.ru/20230207/razvitie-1850274377.html

Последующие годы дадут высокую динамику развитию Москвы, заявил Собянин

Последующие годы дадут высокую динамику развитию Москвы, заявил Собянин - РИА Новости, 07.02.2023

Последующие годы дадут высокую динамику развитию Москвы, заявил Собянин

Санкции не стали препятствием для реализации в Москве запланированных программ, последующие годы дадут высокую динамику развития города, несмотря на все... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:46

2023-02-07T13:46

2023-02-07T14:05

сергей собянин

москва

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Санкции не стали препятствием для реализации в Москве запланированных программ, последующие годы дадут высокую динамику развития города, несмотря на все сложности, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Двадцать второй год был для нас определенным испытанием, но в условиях даже жесточайших санкций для Москвы это не послужило препятствием по реализации тех программ, о которых мы с вами говорили и намечали. Более того, я считаю, что последующие годы дадут хорошую, высокую динамику и качество развития города, несмотря на все сложности", - сказал Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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сергей собянин, москва, россия, владимир путин