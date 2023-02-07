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Последующие годы дадут высокую динамику развитию Москвы, заявил Собянин
Последующие годы дадут высокую динамику развитию Москвы, заявил Собянин - РИА Новости, 07.02.2023
Последующие годы дадут высокую динамику развитию Москвы, заявил Собянин
Санкции не стали препятствием для реализации в Москве запланированных программ, последующие годы дадут высокую динамику развития города, несмотря на все... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:46
2023-02-07T13:46
2023-02-07T14:05
сергей собянин
москва
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Санкции не стали препятствием для реализации в Москве запланированных программ, последующие годы дадут высокую динамику развития города, несмотря на все сложности, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Двадцать второй год был для нас определенным испытанием, но в условиях даже жесточайших санкций для Москвы это не послужило препятствием по реализации тех программ, о которых мы с вами говорили и намечали. Более того, я считаю, что последующие годы дадут хорошую, высокую динамику и качество развития города, несмотря на все сложности", - сказал Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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сергей собянин, москва, россия, владимир путин
Сергей Собянин, Москва, Россия, Владимир Путин
13:46 07.02.2023 (обновлено: 14:05 07.02.2023)
Последующие годы дадут высокую динамику развитию Москвы, заявил Собянин
Мэр Собянин заявил, что последующие годы дадут высокую динамику развитию Москвы