https://ria.ru/20230207/progress-1850228745.html

Космический грузовик "Прогресс МС-20" затопили в Тихом океане

Космический грузовик "Прогресс МС-20" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 07.02.2023

Космический грузовик "Прогресс МС-20" затопили в Тихом океане

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-20", отстыкованный ранее от Международной космической станции (МКС), затоплен в несудоходном районе Тихого океана,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:53

2023-02-07T11:53

2023-02-07T11:55

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

тихий океан

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Космический грузовой корабль "Прогресс МС-20", отстыкованный ранее от Международной космической станции (МКС), затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщили в "Роскосмосе"."Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-20" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в релизе. Корабль отстыковался от МКС в 07.56 мск 7 февраля. В 11.04 его двигательная установка включилась на торможение, после чего корабль сошел с орбиты и разрушился."Прогресс МС-20" прилетел на ракете, получившей имя "Донбасс", и пристыковался к МКС 3 июня прошлого года. Тогда корабль доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации "Энергия". Напечатанные на нем изделия вернут на Землю, чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям. Кроме того, "Прогресс МС-20" четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором и семь раз корректировал орбиту в плановом режиме.Сейчас в составе станции есть еще один российский грузовик - "Прогресс МС-21". Он будет отстыкован от МКС 18 февраля.На 9 февраля с космодрома Байконур намечен старт ракеты "Союз-2.1а" с очередным грузовиком - "Прогресс МС-22". Это будет первый российский пуск по программе МКС в этом году.

https://ria.ru/20221028/kosmos-1827464278.html

https://ria.ru/20221025/progress-1826421985.html

тихий океан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), тихий океан