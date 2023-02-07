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Космический грузовик "Прогресс МС-20" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 07.02.2023
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Космический грузовик "Прогресс МС-20" затопили в Тихом океане
Космический грузовик "Прогресс МС-20" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 07.02.2023
Космический грузовик "Прогресс МС-20" затопили в Тихом океане
Космический грузовой корабль "Прогресс МС-20", отстыкованный ранее от Международной космической станции (МКС), затоплен в несудоходном районе Тихого океана,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:53
2023-02-07T11:55
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
тихий океан
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Космический грузовой корабль "Прогресс МС-20", отстыкованный ранее от Международной космической станции (МКС), затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщили в "Роскосмосе"."Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-20" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в релизе. Корабль отстыковался от МКС в 07.56 мск 7 февраля. В 11.04 его двигательная установка включилась на торможение, после чего корабль сошел с орбиты и разрушился."Прогресс МС-20" прилетел на ракете, получившей имя "Донбасс", и пристыковался к МКС 3 июня прошлого года. Тогда корабль доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации "Энергия". Напечатанные на нем изделия вернут на Землю, чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям. Кроме того, "Прогресс МС-20" четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором и семь раз корректировал орбиту в плановом режиме.Сейчас в составе станции есть еще один российский грузовик - "Прогресс МС-21". Он будет отстыкован от МКС 18 февраля.На 9 февраля с космодрома Байконур намечен старт ракеты "Союз-2.1а" с очередным грузовиком - "Прогресс МС-22". Это будет первый российский пуск по программе МКС в этом году.
https://ria.ru/20221028/kosmos-1827464278.html
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), тихий океан
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Тихий океан
11:53 07.02.2023 (обновлено: 11:55 07.02.2023)
 
Космический грузовик "Прогресс МС-20" затопили в Тихом океане

Отстыкованный от МКС космический грузовик "Прогресс МС-20" затопили в Тихом океане

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-20 со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Космический грузовой корабль "Прогресс МС-20", отстыкованный ранее от Международной космической станции (МКС), затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщили в "Роскосмосе".
"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-20" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в релизе. Корабль отстыковался от МКС в 07.56 мск 7 февраля. В 11.04 его двигательная установка включилась на торможение, после чего корабль сошел с орбиты и разрушился.
Ракета-носитель Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз на стартовой площадке космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября 2022, 12:42
"Роскосмос" анонсировал запуски "Прогресса" и "Союза" в начале 2023 года
"Прогресс МС-20" прилетел на ракете, получившей имя "Донбасс", и пристыковался к МКС 3 июня прошлого года. Тогда корабль доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации "Энергия". Напечатанные на нем изделия вернут на Землю, чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям. Кроме того, "Прогресс МС-20" четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором и семь раз корректировал орбиту в плановом режиме.
Сейчас в составе станции есть еще один российский грузовик - "Прогресс МС-21". Он будет отстыкован от МКС 18 февраля.
На 9 февраля с космодрома Байконур намечен старт ракеты "Союз-2.1а" с очередным грузовиком - "Прогресс МС-22". Это будет первый российский пуск по программе МКС в этом году.
Церемония поднятия флагов перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-20 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября 2022, 06:47
В "Роскосмосе" рассказали, как "Прогресс МС-20" увел МКС от мусора
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Тихий океан
 
 
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