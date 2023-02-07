11:53 07.02.2023 (обновлено: 11:55 07.02.2023)
Космический грузовик "Прогресс МС-20" затопили в Тихом океане
Отстыкованный от МКС космический грузовик "Прогресс МС-20" затопили в Тихом океане
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Космический грузовой корабль "Прогресс МС-20", отстыкованный ранее от Международной космической станции (МКС), затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщили в "Роскосмосе".
"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-20" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в релизе. Корабль отстыковался от МКС в 07.56 мск 7 февраля. В 11.04 его двигательная установка включилась на торможение, после чего корабль сошел с орбиты и разрушился.
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"Прогресс МС-20" прилетел на ракете, получившей имя "Донбасс", и пристыковался к МКС 3 июня прошлого года. Тогда корабль доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации "Энергия". Напечатанные на нем изделия вернут на Землю, чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям. Кроме того, "Прогресс МС-20" четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором и семь раз корректировал орбиту в плановом режиме.
Сейчас в составе станции есть еще один российский грузовик - "Прогресс МС-21". Он будет отстыкован от МКС 18 февраля.
На 9 февраля с космодрома Байконур намечен старт ракеты "Союз-2.1а" с очередным грузовиком - "Прогресс МС-22". Это будет первый российский пуск по программе МКС в этом году.
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