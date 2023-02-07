https://ria.ru/20230207/proekty-1850310604.html

В ЮФО за счет инфраструктурных бюджетных кредитов реализуют 111 проектов

В ЮФО за счет инфраструктурных бюджетных кредитов реализуют 111 проектов - РИА Новости, 07.02.2023

В ЮФО за счет инфраструктурных бюджетных кредитов реализуют 111 проектов

Распределенные субъектам Южного федерального округа (ЮФО) средства инфраструктурных бюджетных кредитов направлены на реализацию 124 проектов в 2022-2025 годах,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:06

2023-02-07T15:06

2023-02-07T15:06

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

марат хуснуллин

ильшат шагиахметов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Распределенные субъектам Южного федерального округа (ЮФО) средства инфраструктурных бюджетных кредитов направлены на реализацию 124 проектов в 2022-2025 годах, из них 111 проектов уже в работе, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий, являющегося оператором программы инфраструктурных бюджетных кредитов."На территории округа идет реализация 111 проектов развития инфраструктуры, в частности, это: 93 объекта инженерно-коммунальной инфраструктуры; семь объектов дорожного строительства; три объекта социальной инфраструктуры; три объекта туристской инфраструктуры, а также три мероприятия по технологическому присоединению к инженерным сетям и два мероприятия по закупке общественного транспорта", – приводятся в сообщении фонда слова вице-премьера России Марата Хуснуллина.Как рассказал он, по итогам 2022 года закуплены и поставлены десять автобусов и 56 троллейбусов в Волгоградской области и Калмыкии.Среди наиболее крупных проектов, реализуемых на средства инфраструктурных бюджетных кредитов в ЮФО: модернизация канализационных очистных сооружений Краснодарского края, строительство Западной хорды – завершающего участка обхода Ростова-на-Дону, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Астрахани, указывается в сообщении.По словам гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, инфраструктурные бюджетные кредиты предоставлены восьми регионам ЮФО в соответствии с решениями, принятыми правительственной комиссией по региональному развитию. "Общая сумма выделенных денежных средств – более 138 миллиардов рублей, из них 21,3 миллиарда рублей уже освоены в 2022 году", – цитирует пресс-служба главу фонда.Общий объем средств инфраструктурных бюджетных кредитов на период 2021-2025 годов по России составляет 1 триллион рублей. На эту сумму запланирована реализация 930 проектов в сфере инженерно-коммунальной, социальной, транспортной, туристической инфраструктуры, дорожного строительства и инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и особых экономических зон. Более 41% проектов приходится на развитие транспортной инфраструктуры, почти 30% – на инженерно-коммунальные объекты, более 22% – на дорожное строительство.Как подчеркивается в сообщении Фонда развития территорий, инфраструктурные бюджетные кредиты – один из наиболее действенных инструментов для развития регионов. Такие заимствования предоставляются субъектам РФ по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. При этом, согласно правилам отбора, каждый регион сам определял приоритетные проекты для реализации.

https://ria.ru/20230206/doma-1850015741.html

https://ria.ru/20230202/frt-1849256240.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, россия