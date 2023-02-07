https://ria.ru/20230207/pozhar-1850406219.html
Пожар в порту Искендерун потушили
Пожар в порту Искендерун потушили - РИА Новости, 07.02.2023
Пожар в порту Искендерун потушили
Потушен пожар, охвативший значительную часть порта Искендерун на юго-востоке Турции, сообщило минобороны страны. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:59
2023-02-07T19:59
2023-02-07T20:05
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850234805_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_90b1d685b23a6c13f1ee7570963b1582.jpg
СТАМБУЛ, 7 фев – РИА Новости. Потушен пожар, охвативший значительную часть порта Искендерун на юго-востоке Турции, сообщило минобороны страны.Пожар на территории порта возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, в результате землетрясения повреждена его инфраструктура."Пожар в порту Искендерун потушен благодаря усилиям вертолетов сухопутных войск и самолета ВВС Турции", - информирует в пресс-релизе минобороны.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850234805_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4c76450101d6d31a5e17df4a117bd89f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире
Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире
19:59 07.02.2023 (обновлено: 20:05 07.02.2023)
Пожар в порту Искендерун потушили
Минобороны Турции сообщило, что пожар в порту Искендерун потушили