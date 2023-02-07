https://ria.ru/20230207/pozhar-1850406219.html

Пожар в порту Искендерун потушили

Пожар в порту Искендерун потушили - РИА Новости, 07.02.2023

Пожар в порту Искендерун потушили

Потушен пожар, охвативший значительную часть порта Искендерун на юго-востоке Турции, сообщило минобороны страны. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:59

2023-02-07T19:59

2023-02-07T20:05

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

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СТАМБУЛ, 7 фев – РИА Новости. Потушен пожар, охвативший значительную часть порта Искендерун на юго-востоке Турции, сообщило минобороны страны.Пожар на территории порта возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, в результате землетрясения повреждена его инфраструктура."Пожар в порту Искендерун потушен благодаря усилиям вертолетов сухопутных войск и самолета ВВС Турции", - информирует в пресс-релизе минобороны.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

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турция, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире