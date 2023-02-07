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Стали известны подробности пожара на НПЗ в нижегородском Кстово

Стали известны подробности пожара на НПЗ в нижегородском Кстово - РИА Новости, 07.02.2023

Стали известны подробности пожара на НПЗ в нижегородском Кстово

Задымление на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в нижегородском Кстово случилось на установке коксования, оно ликвидировано, пострадавших нет, предприятие... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:49

2023-02-07T12:49

2023-02-07T13:00

происшествия

лукойл

нижегородская область

кстово

россия

лукойл-нижегороднефтеоргсинтез

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Задымление на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в нижегородском Кстово случилось на установке коксования, оно ликвидировано, пострадавших нет, предприятие работает штатно, сообщил "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".Прокуратура Нижегородской области ранее сообщила, что на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области произошёл пожар, по факту возгорания на промышленном предприятии организована проверка."Пресс-служба нижегородского НПЗ сообщает, что на производственном объекте установки замедленного коксования (УЗК) произошло задымление. Оно ликвидировано в кратчайшие сроки оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС РФ по Нижегородской области", – говорится в сообщении компании.Уточняется, что пострадавших, а также угрозы здоровью жителей и экологии города нет.Предприятие, добавляется в сообщении, работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20230126/pozhary-1847510640.html

нижегородская область

кстово

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происшествия, лукойл, нижегородская область, кстово, россия, лукойл-нижегороднефтеоргсинтез, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)