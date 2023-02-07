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Стали известны подробности пожара на НПЗ в нижегородском Кстово - РИА Новости, 07.02.2023
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Стали известны подробности пожара на НПЗ в нижегородском Кстово
Стали известны подробности пожара на НПЗ в нижегородском Кстово - РИА Новости, 07.02.2023
Стали известны подробности пожара на НПЗ в нижегородском Кстово
Задымление на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в нижегородском Кстово случилось на установке коксования, оно ликвидировано, пострадавших нет, предприятие... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:49
2023-02-07T13:00
происшествия
лукойл
нижегородская область
кстово
россия
лукойл-нижегороднефтеоргсинтез
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Задымление на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в нижегородском Кстово случилось на установке коксования, оно ликвидировано, пострадавших нет, предприятие работает штатно, сообщил "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".Прокуратура Нижегородской области ранее сообщила, что на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области произошёл пожар, по факту возгорания на промышленном предприятии организована проверка."Пресс-служба нижегородского НПЗ сообщает, что на производственном объекте установки замедленного коксования (УЗК) произошло задымление. Оно ликвидировано в кратчайшие сроки оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС РФ по Нижегородской области", – говорится в сообщении компании.Уточняется, что пострадавших, а также угрозы здоровью жителей и экологии города нет.Предприятие, добавляется в сообщении, работает в штатном режиме.
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нижегородская область
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происшествия, лукойл, нижегородская область, кстово, россия, лукойл-нижегороднефтеоргсинтез, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЛУКОЙЛ, Нижегородская область, Кстово, Россия, ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:49 07.02.2023 (обновлено: 13:00 07.02.2023)
 
Стали известны подробности пожара на НПЗ в нижегородском Кстово

"Лукойл": задымление на НПЗ в Кстово произошло на установке коксования, пострадавших нет

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанкАвтомобили сотрудников МЧС РФ на месте возгорания на нефтебазе в городе Кстово Нижегородской области
Автомобили сотрудников МЧС РФ на месте возгорания на нефтебазе в городе Кстово Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Автомобили сотрудников МЧС РФ на месте возгорания на нефтебазе в городе Кстово Нижегородской области
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Задымление на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в нижегородском Кстово случилось на установке коксования, оно ликвидировано, пострадавших нет, предприятие работает штатно, сообщил "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
Прокуратура Нижегородской области ранее сообщила, что на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области произошёл пожар, по факту возгорания на промышленном предприятии организована проверка.
"Пресс-служба нижегородского НПЗ сообщает, что на производственном объекте установки замедленного коксования (УЗК) произошло задымление. Оно ликвидировано в кратчайшие сроки оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС РФ по Нижегородской области", – говорится в сообщении компании.
Уточняется, что пострадавших, а также угрозы здоровью жителей и экологии города нет.
Предприятие, добавляется в сообщении, работает в штатном режиме.
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ПроисшествияЛУКОЙЛНижегородская областьКстовоРоссияЛУКОЙЛ-НижегороднефтеоргсинтезМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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