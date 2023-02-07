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В Химках две школьницы устроили поножовщину в туалете - РИА Новости, 07.02.2023
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В Химках две школьницы устроили поножовщину в туалете
В Химках две школьницы устроили поножовщину в туалете - РИА Новости, 07.02.2023
В Химках две школьницы устроили поножовщину в туалете
Словесный конфликт между двумя одноклассницами в учебном заведении в Химках закончился поножовщиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:05
2023-02-07T17:01
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Словесный конфликт между двумя одноклассницами в учебном заведении в Химках закончился поножовщиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.Конфликт произошел утром во вторник в образовательном учреждении лицей № 10 на улице Парковая. По информации прокуратуры, ученица пятого класса нанесла своей однокласснице ножевые ранения в школьном туалете."Ей оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказали в ведомстве.На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
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химки
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происшествия, химки, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Химки, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
15:05 07.02.2023 (обновлено: 17:01 07.02.2023)
 
В Химках две школьницы устроили поножовщину в туалете

В Химках пятиклассница напала с ножом на одноклассницу в школьном туалете

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Словесный конфликт между двумя одноклассницами в учебном заведении в Химках закончился поножовщиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"Одна из них нанесла другой ножевые ранения. В результате инцидента несовершеннолетняя 2012 года рождения была госпитализирована", — сказал собеседник агентства.
Конфликт произошел утром во вторник в образовательном учреждении лицей № 10 на улице Парковая. По информации прокуратуры, ученица пятого класса нанесла своей однокласснице ножевые ранения в школьном туалете.
"Ей оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказали в ведомстве.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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ПроисшествияХимкиМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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