https://ria.ru/20230207/ponozhovschina-1850310228.html

В Химках две школьницы устроили поножовщину в туалете

В Химках две школьницы устроили поножовщину в туалете - РИА Новости, 07.02.2023

В Химках две школьницы устроили поножовщину в туалете

Словесный конфликт между двумя одноклассницами в учебном заведении в Химках закончился поножовщиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:05

2023-02-07T15:05

2023-02-07T17:01

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Словесный конфликт между двумя одноклассницами в учебном заведении в Химках закончился поножовщиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.Конфликт произошел утром во вторник в образовательном учреждении лицей № 10 на улице Парковая. По информации прокуратуры, ученица пятого класса нанесла своей однокласснице ножевые ранения в школьном туалете."Ей оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказали в ведомстве.На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

https://ria.ru/20221206/shkolnik-1836557769.html

химки

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, химки, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)