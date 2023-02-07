https://ria.ru/20230207/ponozhovschina-1850310228.html
В Химках две школьницы устроили поножовщину в туалете
В Химках две школьницы устроили поножовщину в туалете - РИА Новости, 07.02.2023
В Химках две школьницы устроили поножовщину в туалете
Словесный конфликт между двумя одноклассницами в учебном заведении в Химках закончился поножовщиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:05
2023-02-07T15:05
2023-02-07T17:01
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Словесный конфликт между двумя одноклассницами в учебном заведении в Химках закончился поножовщиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.Конфликт произошел утром во вторник в образовательном учреждении лицей № 10 на улице Парковая. По информации прокуратуры, ученица пятого класса нанесла своей однокласснице ножевые ранения в школьном туалете."Ей оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказали в ведомстве.На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
https://ria.ru/20221206/shkolnik-1836557769.html
химки
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Химки, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
15:05 07.02.2023 (обновлено: 17:01 07.02.2023)
В Химках две школьницы устроили поножовщину в туалете
В Химках пятиклассница напала с ножом на одноклассницу в школьном туалете
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Словесный конфликт между двумя одноклассницами в учебном заведении в Химках закончился поножовщиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"Одна из них нанесла другой ножевые ранения. В результате инцидента несовершеннолетняя 2012 года рождения была госпитализирована", — сказал собеседник агентства.
Конфликт произошел утром во вторник в образовательном учреждении лицей № 10 на улице Парковая. По информации прокуратуры, ученица пятого класса нанесла своей однокласснице ножевые ранения в школьном туалете.
"Ей оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказали в ведомстве.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты.