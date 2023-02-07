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ЮНЕСКО пообещала помощь пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции - РИА Новости, 07.02.2023
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ЮНЕСКО пообещала помощь пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции
ЮНЕСКО пообещала помощь пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции - РИА Новости, 07.02.2023
ЮНЕСКО пообещала помощь пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле пообещала, что организация окажет помощь в рамках своего мандата пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:47
2023-02-07T11:47
в мире
турция
сирия
одри азуле
юнеско
сильное землетрясение в турции и сирии
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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле пообещала, что организация окажет помощь в рамках своего мандата пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции. "Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Мои мысли также обращены ко всем пострадавшим. Наша организация окажет помощь в рамках своего мандата", - говорится в заявлении Азуле, которое распространила организация. Историческая крепость Газиантепа и крепость Диярбакыр и сады Хевсель в Турции, а также цитадель Алеппо в Сирии пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло в понедельник утром. Из них крепость Диярбакыр и сады Хевсель в Турции и цитадель Алеппо в Сирии являются объектами культурного наследия ЮНЕСКО. В ЮНЕСКО во вторник сообщили РИА Новости, что организация привлечёт своих экспертов для оценки повреждений, нанесённых объектам культурного наследия в Сирии и Турции в результате землетрясения. ЮНЕСКО особенно обеспокоена положением сирийского города Алеппо, так как цитадель имеет значительные повреждения. В организации не исключили, что несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции могут быть также затронуты стихийным бедствием.
https://ria.ru/20230207/siriya-1850225098.html
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в мире, турция, сирия, одри азуле, юнеско, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сирия, Одри Азуле, ЮНЕСКО, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
11:47 07.02.2023
 
ЮНЕСКО пообещала помощь пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции

Глава ЮНЕСКО Азуле пообещала помощь пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции

© AP Photo / Christophe EnШтаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Christophe En
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле пообещала, что организация окажет помощь в рамках своего мандата пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции.
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Мои мысли также обращены ко всем пострадавшим. Наша организация окажет помощь в рамках своего мандата", - говорится в заявлении Азуле, которое распространила организация.
Последствия землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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В сирийской провинции Хама завершили поисково-спасательную операцию
Историческая крепость Газиантепа и крепость Диярбакыр и сады Хевсель в Турции, а также цитадель Алеппо в Сирии пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло в понедельник утром. Из них крепость Диярбакыр и сады Хевсель в Турции и цитадель Алеппо в Сирии являются объектами культурного наследия ЮНЕСКО.
В ЮНЕСКО во вторник сообщили РИА Новости, что организация привлечёт своих экспертов для оценки повреждений, нанесённых объектам культурного наследия в Сирии и Турции в результате землетрясения. ЮНЕСКО особенно обеспокоена положением сирийского города Алеппо, так как цитадель имеет значительные повреждения. В организации не исключили, что несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции могут быть также затронуты стихийным бедствием.
Последствия землетрясения в турецком Искендеруне - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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В миреТурцияСирияОдри АзулеЮНЕСКОСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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