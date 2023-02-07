https://ria.ru/20230207/pomosch-1850225815.html

ЮНЕСКО пообещала помощь пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции

ЮНЕСКО пообещала помощь пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции - РИА Новости, 07.02.2023

ЮНЕСКО пообещала помощь пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле пообещала, что организация окажет помощь в рамках своего мандата пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:47

2023-02-07T11:47

2023-02-07T11:47

в мире

турция

сирия

одри азуле

юнеско

сильное землетрясение в турции и сирии

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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле пообещала, что организация окажет помощь в рамках своего мандата пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции. "Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Мои мысли также обращены ко всем пострадавшим. Наша организация окажет помощь в рамках своего мандата", - говорится в заявлении Азуле, которое распространила организация. Историческая крепость Газиантепа и крепость Диярбакыр и сады Хевсель в Турции, а также цитадель Алеппо в Сирии пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло в понедельник утром. Из них крепость Диярбакыр и сады Хевсель в Турции и цитадель Алеппо в Сирии являются объектами культурного наследия ЮНЕСКО. В ЮНЕСКО во вторник сообщили РИА Новости, что организация привлечёт своих экспертов для оценки повреждений, нанесённых объектам культурного наследия в Сирии и Турции в результате землетрясения. ЮНЕСКО особенно обеспокоена положением сирийского города Алеппо, так как цитадель имеет значительные повреждения. В организации не исключили, что несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции могут быть также затронуты стихийным бедствием.

https://ria.ru/20230207/siriya-1850225098.html

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850224007.html

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