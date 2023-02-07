https://ria.ru/20230207/polozhenie-1850251688.html
Рада поддержала продление военного положения еще на 90 дней
Рада поддержала продление военного положения еще на 90 дней - РИА Новости, 07.02.2023
Рада поддержала продление военного положения еще на 90 дней
Парламент Украины поддержал продление военного положения, действие которого заканчивается 19 февраля, еще на 90 дней, сообщил во вторник депутат Ярослав... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:52
2023-02-07T12:52
2023-02-07T13:05
специальная военная операция на украине
украина
в мире
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Парламент Украины поддержал продление военного положения, действие которого заканчивается 19 февраля, еще на 90 дней, сообщил во вторник депутат Ярослав Железняк.Владимир Зеленский в понедельник внес в Раду законопроект о продлении действия военного положения на Украине еще на 90 дней с 19 февраля."Парламент одобрил законы №8419 об указах президента о продлении срока действия военного положения. "ЗА" - 348. Действие будет продлено с 19 февраля 2023 года и продлится снова 90 дней", - написал Железняк в своем телеграм-канале.Он также напомнил, что это уже шестое голосования за военное положение. Подобные решения уже были одобрены 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года.
https://ria.ru/20230203/zelenskiy-1849648757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:52 07.02.2023 (обновлено: 13:05 07.02.2023)
Рада поддержала продление военного положения еще на 90 дней
Рада проголосовала за продление военного положения на Украине еще на 90 дней с 19 февраля