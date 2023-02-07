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Реконструкцию поликлиник проведут в Подмосковье - РИА Новости, 07.02.2023
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230207/polikliniki-1850400296.html
Реконструкцию поликлиник проведут в Подмосковье
Реконструкцию поликлиник проведут в Подмосковье - РИА Новости, 07.02.2023
Реконструкцию поликлиник проведут в Подмосковье
Поликлиники Подмосковья реконструируют в рамках проекта "Поликлиника. Перезагрузка". Там обустроят новую систему навигации, создадут удобные зоны ожидания и... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:31
2023-02-07T19:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Поликлиники Подмосковья реконструируют в рамках проекта "Поликлиника. Перезагрузка". Там обустроят новую систему навигации, создадут удобные зоны ожидания и отдельные кабинеты выписки льготных лекарств. Такой информацией поделился главврач больницы Домодедова Андрей Осипов в эфире программы "Область перемен". Об этом сообщил телеканал "360".Теперь в поликлиниках Московской области здоровые пациенты не будут пересекаться с больными благодаря изменению расположения кабинетов. Таким образом получится значительно уменьшить риск распространения заболеваний.При этом медик подчеркнул, что изменения затронут не только обычные поликлиники. Реконструкцию проведут в том числе в детских медицинских учреждениях, а также в женских консультациях."Мы должны переформатировать отношение к пациентам, и саму поликлинику внутри, и, конечно, психологию медицинских работников, чтобы изменить отношение к пациенту", – рассказал Осипов.Однако яркие события коснутся не только сферы здравоохранения. В 2023 году 75 лет со дня основания отметит Московский губернский колледж искусств. Студенты учреждения совместно с преподавателями уже подготовили программу праздничных мероприятий. Об этом рассказал директор учебного заведения Равиль Хусеинов."У нас в этом году большой праздник, 75 лет работы колледжа. Праздник не только для нас, но и нашей огромной армии выпускников, которые работают по всей области", – заявил эксперт в ходе программы "Область перемен".Главные праздничные мероприятия проведут в Красногорске, в Институте культуры. Там состоится научно-практическая конференция, гостями которой станут выдающиеся люди из разных уголков страны. По словам Хусеинова, молодежь Подмосковья принимает активное участие в развитии культуры региона. Мужчина подчеркнул, что все больше абитуриентов выбирают в качестве будущей профессии творческие направления.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:31 07.02.2023
 

Реконструкцию поликлиник проведут в Подмосковье

© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник в шоу-руме поликлиники нового образца
Медицинский работник в шоу-руме поликлиники нового образца - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Поликлиники Подмосковья реконструируют в рамках проекта "Поликлиника. Перезагрузка". Там обустроят новую систему навигации, создадут удобные зоны ожидания и отдельные кабинеты выписки льготных лекарств. Такой информацией поделился главврач больницы Домодедова Андрей Осипов в эфире программы "Область перемен". Об этом сообщил телеканал "360".
Теперь в поликлиниках Московской области здоровые пациенты не будут пересекаться с больными благодаря изменению расположения кабинетов. Таким образом получится значительно уменьшить риск распространения заболеваний.
"Пришла пора полностью изменить формат работы поликлиники, полностью изменить отношение наших врачей к пациентам и наоборот, и это начнется буквально от входа в поликлинику и до входа в кабинет любого врача", – рассказал специалист.
При этом медик подчеркнул, что изменения затронут не только обычные поликлиники. Реконструкцию проведут в том числе в детских медицинских учреждениях, а также в женских консультациях.
"Мы должны переформатировать отношение к пациентам, и саму поликлинику внутри, и, конечно, психологию медицинских работников, чтобы изменить отношение к пациенту", – рассказал Осипов.
Однако яркие события коснутся не только сферы здравоохранения. В 2023 году 75 лет со дня основания отметит Московский губернский колледж искусств. Студенты учреждения совместно с преподавателями уже подготовили программу праздничных мероприятий. Об этом рассказал директор учебного заведения Равиль Хусеинов.
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу во время операции в госпитале - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 16:43Новости Подмосковья
Более 1,2 миллиарда рублей выделят в МО на лечение редких болезней
"У нас в этом году большой праздник, 75 лет работы колледжа. Праздник не только для нас, но и нашей огромной армии выпускников, которые работают по всей области", – заявил эксперт в ходе программы "Область перемен".
Главные праздничные мероприятия проведут в Красногорске, в Институте культуры. Там состоится научно-практическая конференция, гостями которой станут выдающиеся люди из разных уголков страны. По словам Хусеинова, молодежь Подмосковья принимает активное участие в развитии культуры региона. Мужчина подчеркнул, что все больше абитуриентов выбирают в качестве будущей профессии творческие направления.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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