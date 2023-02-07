https://ria.ru/20230207/polikliniki-1850400296.html

Реконструкцию поликлиник проведут в Подмосковье

Реконструкцию поликлиник проведут в Подмосковье - РИА Новости, 07.02.2023

Реконструкцию поликлиник проведут в Подмосковье

Поликлиники Подмосковья реконструируют в рамках проекта "Поликлиника. Перезагрузка". Там обустроят новую систему навигации, создадут удобные зоны ожидания и... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:31

2023-02-07T19:31

2023-02-07T19:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Поликлиники Подмосковья реконструируют в рамках проекта "Поликлиника. Перезагрузка". Там обустроят новую систему навигации, создадут удобные зоны ожидания и отдельные кабинеты выписки льготных лекарств. Такой информацией поделился главврач больницы Домодедова Андрей Осипов в эфире программы "Область перемен". Об этом сообщил телеканал "360".Теперь в поликлиниках Московской области здоровые пациенты не будут пересекаться с больными благодаря изменению расположения кабинетов. Таким образом получится значительно уменьшить риск распространения заболеваний.При этом медик подчеркнул, что изменения затронут не только обычные поликлиники. Реконструкцию проведут в том числе в детских медицинских учреждениях, а также в женских консультациях."Мы должны переформатировать отношение к пациентам, и саму поликлинику внутри, и, конечно, психологию медицинских работников, чтобы изменить отношение к пациенту", – рассказал Осипов.Однако яркие события коснутся не только сферы здравоохранения. В 2023 году 75 лет со дня основания отметит Московский губернский колледж искусств. Студенты учреждения совместно с преподавателями уже подготовили программу праздничных мероприятий. Об этом рассказал директор учебного заведения Равиль Хусеинов."У нас в этом году большой праздник, 75 лет работы колледжа. Праздник не только для нас, но и нашей огромной армии выпускников, которые работают по всей области", – заявил эксперт в ходе программы "Область перемен".Главные праздничные мероприятия проведут в Красногорске, в Институте культуры. Там состоится научно-практическая конференция, гостями которой станут выдающиеся люди из разных уголков страны. По словам Хусеинова, молодежь Подмосковья принимает активное участие в развитии культуры региона. Мужчина подчеркнул, что все больше абитуриентов выбирают в качестве будущей профессии творческие направления.

https://ria.ru/20230207/orfannye-1850342726.html

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московская область (подмосковье)