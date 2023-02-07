https://ria.ru/20230207/pogoda-1850181720.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 07.02.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода, без существенных осадков, до минус 5 градусов и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:10

2023-02-07T08:10

2023-02-07T08:10

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков, до минус 5 градусов и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице будет формировать центральная часть антициклона. По словам синоптика, ветер будет дуть южный, юго-восточный, слабый, его скорость будет меняться от 1 до 6 метров в секунду. "Единственный погодный фактор, на который следует обратить внимание, особенно метеозависимым людям, это очень высокое атмосферное давление. Во вторник к вечеру столбики барометров поднимутся до отметки 766 миллиметров ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормы", - подчеркнул Леус.

https://ria.ru/20230206/pogoda-1849979254.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"