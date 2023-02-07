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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 07.02.2023
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Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 07.02.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода, без существенных осадков, до минус 5 градусов и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:10
2023-02-07T08:10
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков, до минус 5 градусов и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице будет формировать центральная часть антициклона. По словам синоптика, ветер будет дуть южный, юго-восточный, слабый, его скорость будет меняться от 1 до 6 метров в секунду. "Единственный погодный фактор, на который следует обратить внимание, особенно метеозависимым людям, это очень высокое атмосферное давление. Во вторник к вечеру столбики барометров поднимутся до отметки 766 миллиметров ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормы", - подчеркнул Леус.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
08:10 07.02.2023
 
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик "Фобоса" Леус пообещал москвичам погоду без осадков и легкий мороз во вторник

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков, до минус 5 градусов и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице будет формировать центральная часть антициклона.
"Ожидается спокойная, тихая, облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве минус 3 - минус 5 градусов, по Московской области от минус 2 до минус 7 градусов", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет дуть южный, юго-восточный, слабый, его скорость будет меняться от 1 до 6 метров в секунду.
"Единственный погодный фактор, на который следует обратить внимание, особенно метеозависимым людям, это очень высокое атмосферное давление. Во вторник к вечеру столбики барометров поднимутся до отметки 766 миллиметров ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормы", - подчеркнул Леус.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
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