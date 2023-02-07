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Украинские войска открыли огонь по Первомайску в ЛНР
Украинские войска открыли огонь по Первомайску в ЛНР - РИА Новости, 07.02.2023
Украинские войска открыли огонь по Первомайску в ЛНР
Украинские войска во вторник начали обстрел города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Сергей Колягин. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:23
2023-02-07T09:23
2023-02-07T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
первомайск
луганская народная республика
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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 7 фев - РИА Новости. Украинские войска во вторник начали обстрел города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Сергей Колягин. "Территория города вновь под обстрелом из реактивных систем залпового огня. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - написал Колягин в своем телеграм-канале.Офицер представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнил РИА Новости, что украинские войска утром во вторник применили 4 ракеты HIMARS при обстреле города."Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - дополнил собеседник агентства.
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первомайск
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в мире, первомайск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Первомайск, Луганская Народная Республика
09:23 07.02.2023 (обновлено: 09:51 07.02.2023)
Украинские войска открыли огонь по Первомайску в ЛНР
Мэр Колягин: войска украинские войска огонь по Первомайску в ЛНР