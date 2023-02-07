https://ria.ru/20230207/pervomayskie-1850189304.html

Украинские войска открыли огонь по Первомайску в ЛНР

Украинские войска открыли огонь по Первомайску в ЛНР - РИА Новости, 07.02.2023

Украинские войска открыли огонь по Первомайску в ЛНР

Украинские войска во вторник начали обстрел города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Сергей Колягин. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:23

2023-02-07T09:23

2023-02-07T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

первомайск

луганская народная республика

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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 7 фев - РИА Новости. Украинские войска во вторник начали обстрел города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Сергей Колягин. "Территория города вновь под обстрелом из реактивных систем залпового огня. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - написал Колягин в своем телеграм-канале.Офицер представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнил РИА Новости, что украинские войска утром во вторник применили 4 ракеты HIMARS при обстреле города."Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - дополнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230116/drony-1844633987.html

первомайск

луганская народная республика

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в мире, первомайск, луганская народная республика