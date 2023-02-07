Рейтинг@Mail.ru
Мэр Первомайска рассказал о повреждениях города после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/pervomaysk-1850203906.html
Мэр Первомайска рассказал о повреждениях города после обстрелов ВСУ
Мэр Первомайска рассказал о повреждениях города после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.02.2023
Мэр Первомайска рассказал о повреждениях города после обстрелов ВСУ
Производственные мощности одного из промышленных предприятий города повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск города Первомайск в Луганской... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:34
2023-02-07T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украинский демократический альянс за реформы (удар)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg
ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 7 фев - РИА Новости. Производственные мощности одного из промышленных предприятий города повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Сергей Колягин.Ранее офицер представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявил РИА Новости, что украинские войска утром во вторник применили 4 ракеты HIMARS при обстреле города."По уточнённой информации, в результате сегодняшнего обстрела со стороны вооружённых формирований Украины ракетами из РСЗО "HIMARS" в очередной раз были повреждены производственные мощности одного из промышленных предприятий города, а также асфальтобетонное покрытие подъездной дороги к нему", - написал Колягин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
https://ria.ru/20230206/monastyr-1850107207.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:159:2394:1955_1920x0_80_0_0_00f86ab0f1aa1dee877dba4f974f0b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, украинский демократический альянс за реформы (удар)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
10:34 07.02.2023 (обновлено: 11:01 07.02.2023)
 
Мэр Первомайска рассказал о повреждениях города после обстрелов ВСУ

Мэр Колягин: после обстрела Первомайска ВСУ промышленное предприятие получило повреждения

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezВысокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 7 фев - РИА Новости. Производственные мощности одного из промышленных предприятий города повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Сергей Колягин.
Ранее офицер представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявил РИА Новости, что украинские войска утром во вторник применили 4 ракеты HIMARS при обстреле города.
"По уточнённой информации, в результате сегодняшнего обстрела со стороны вооружённых формирований Украины ракетами из РСЗО "HIMARS" в очередной раз были повреждены производственные мощности одного из промышленных предприятий города, а также асфальтобетонное покрытие подъездной дороги к нему", - написал Колягин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 17:37Специальная военная операция на Украине
"Скрипка и немножко нервно": как монастырь в ЛНР пережил боевые действия
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала