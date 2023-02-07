https://ria.ru/20230207/pervomaysk-1850203906.html
Мэр Первомайска рассказал о повреждениях города после обстрелов ВСУ
Мэр Первомайска рассказал о повреждениях города после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.02.2023
Мэр Первомайска рассказал о повреждениях города после обстрелов ВСУ
Производственные мощности одного из промышленных предприятий города повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск города Первомайск в Луганской... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:34
2023-02-07T10:34
2023-02-07T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 7 фев - РИА Новости. Производственные мощности одного из промышленных предприятий города повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Сергей Колягин.Ранее офицер представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявил РИА Новости, что украинские войска утром во вторник применили 4 ракеты HIMARS при обстреле города."По уточнённой информации, в результате сегодняшнего обстрела со стороны вооружённых формирований Украины ракетами из РСЗО "HIMARS" в очередной раз были повреждены производственные мощности одного из промышленных предприятий города, а также асфальтобетонное покрытие подъездной дороги к нему", - написал Колягин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
https://ria.ru/20230206/monastyr-1850107207.html
луганская народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, украинский демократический альянс за реформы (удар)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
10:34 07.02.2023 (обновлено: 11:01 07.02.2023)
Мэр Первомайска рассказал о повреждениях города после обстрелов ВСУ
Мэр Колягин: после обстрела Первомайска ВСУ промышленное предприятие получило повреждения