https://ria.ru/20230207/pererabotka-1850273994.html
Три комплекса по переработке отходов построят на Ямале с помощью концессии
Три комплекса по переработке отходов построят на Ямале с помощью концессии - РИА Новости, 07.02.2023
Три комплекса по переработке отходов построят на Ямале с помощью концессии
Три комплекса по переработке отходов построят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с помощью механизма концессии, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:46
2023-02-07T13:46
2023-02-07T13:46
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
денис буцаев
жкх
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Три комплекса по переработке отходов построят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с помощью механизма концессии, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев обсудили развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе и рассмотрели вопросы строительства перспективных объектов.Артюхов отметил, что вместе с "Российским экологическим оператором" уже проведен большой объем работы для создания кластеров переработки отходов."Год экологии на Ямале показал, что у населения есть запрос на переход к современной системе обращения с отходами, с раздельным сбором и сортировкой. Вместе со строительством комплексов в населенных пунктах региона появятся специальные контейнеры. Механизм концессии, который мы выбрали для строительства, уже отлично показал себя на Ямале на других важных проектах. Он позволит нам не только построить нужные объекты, но и сдержать тарифы для населения", - приводятся в сообщении слова главы региона.Буцаев добавил, что обсудил с губернатором перспективные объекты и варианты поддержки проектов со стороны РЭО.Поддержка "Российского экологического оператора" может быть предоставлена после заключения концессионных соглашений. Объекты по переработке, утилизации и размещению отходов будут построены в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко, уточняют власти.
https://ria.ru/20211013/yamal-1754391162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, денис буцаев, жкх, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Денис Буцаев, ЖКХ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Три комплекса по переработке отходов построят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с помощью механизма концессии, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
и генеральный директор "Российского экологического оператора
" Денис Буцаев
обсудили развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе и рассмотрели вопросы строительства перспективных объектов.
"Компания готова обеспечить основную часть финансирования для создания трех объектов обработки, утилизации и размещения отходов на Ямале за счет средств, полученных от выпуска облигаций компании. Три объекта общей мощностью 203 тысячи тонн в год появятся на Ямале", - говорится в сообщении.
Артюхов отметил, что вместе с "Российским экологическим оператором" уже проведен большой объем работы для создания кластеров переработки отходов.
"Год экологии на Ямале показал, что у населения есть запрос на переход к современной системе обращения с отходами, с раздельным сбором и сортировкой. Вместе со строительством комплексов в населенных пунктах региона появятся специальные контейнеры. Механизм концессии, который мы выбрали для строительства, уже отлично показал себя на Ямале на других важных проектах. Он позволит нам не только построить нужные объекты, но и сдержать тарифы для населения", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Буцаев добавил, что обсудил с губернатором перспективные объекты и варианты поддержки проектов со стороны РЭО.
"РЭО готово обеспечить льготное финансирование в целях создания перспективных объектов, рассчитываем на плодотворное сотрудничество. Создание данных объектов позволит Ямало-Ненецкому автономному округу достичь показателей нацпроекта "Экология" на 2030 год уже в 2025 году", – цитирует Буцаева пресс-служба.
Поддержка "Российского экологического оператора" может быть предоставлена после заключения концессионных соглашений. Объекты по переработке, утилизации и размещению отходов будут построены в Салехарде
, Новом Уренгое
и Муравленко, уточняют власти.