https://ria.ru/20230207/paroli-1850170322.html

IT-специалист назвал самые уязвимые пароли в рунете

IT-специалист назвал самые уязвимые пароли в рунете - РИА Новости, 07.02.2023

IT-специалист назвал самые уязвимые пароли в рунете

Самыми уязвимыми паролями в рунете оказались те, которые основаны на дате рождения, фамилии, имени и номере телефона: их злоумышленники подбирают в первую... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T04:14

2023-02-07T04:14

2023-02-07T06:21

общество

технологии

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Самыми уязвимыми паролями в рунете оказались те, которые основаны на дате рождения, фамилии, имени и номере телефона: их злоумышленники подбирают в первую очередь, пытаясь взломать аккаунты, рассказал РИА Новости глава РИЦ SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в честь Международного дня безопасного Интернета. "Люди чаще всего используют в качестве пароля дату рождения, номер телефона, фамилию и имя. Это самые уязвимые пароли, даже если последние введены на латинской раскладке", — отметил эксперт. Он также не рекомендует использовать в качестве пароля последовательность цифр или букв. По его словам, современные системы подбора паролей могут быстро перебирать буквы в алфавитном порядке. Помимо этого, эксперт предостерег пользователей рунета от использования одного пароля на разных сервисах: "злоумышленники, получив пароль от одного сервиса, попробуют применить его для других". Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day, SID) ежегодно отмечается во всем мире во второй день (вторник) второй недели февраля. В России День безопасного Интернета впервые провели в 2007 году. Его цель — повышать осведомленность и предпринимать конкретные действия для обеспечения защиты в интернете.

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общество, технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)