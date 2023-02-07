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IT-специалист назвал самые уязвимые пароли в рунете
IT-специалист назвал самые уязвимые пароли в рунете - РИА Новости, 07.02.2023
IT-специалист назвал самые уязвимые пароли в рунете
Самыми уязвимыми паролями в рунете оказались те, которые основаны на дате рождения, фамилии, имени и номере телефона: их злоумышленники подбирают в первую... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T04:14
2023-02-07T04:14
2023-02-07T06:21
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Самыми уязвимыми паролями в рунете оказались те, которые основаны на дате рождения, фамилии, имени и номере телефона: их злоумышленники подбирают в первую очередь, пытаясь взломать аккаунты, рассказал РИА Новости глава РИЦ SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в честь Международного дня безопасного Интернета. "Люди чаще всего используют в качестве пароля дату рождения, номер телефона, фамилию и имя. Это самые уязвимые пароли, даже если последние введены на латинской раскладке", — отметил эксперт. Он также не рекомендует использовать в качестве пароля последовательность цифр или букв. По его словам, современные системы подбора паролей могут быстро перебирать буквы в алфавитном порядке. Помимо этого, эксперт предостерег пользователей рунета от использования одного пароля на разных сервисах: "злоумышленники, получив пароль от одного сервиса, попробуют применить его для других". Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day, SID) ежегодно отмечается во всем мире во второй день (вторник) второй недели февраля. В России День безопасного Интернета впервые провели в 2007 году. Его цель — повышать осведомленность и предпринимать конкретные действия для обеспечения защиты в интернете.
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общество, технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)
Общество, Технологии, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
04:14 07.02.2023 (обновлено: 06:21 07.02.2023)
IT-специалист назвал самые уязвимые пароли в рунете
Эксперт Кувиков назвал пароли, основанные на дате рождения и имени, самыми уязвимыми
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Самыми уязвимыми паролями в рунете оказались те, которые основаны на дате рождения, фамилии, имени и номере телефона: их злоумышленники подбирают в первую очередь, пытаясь взломать аккаунты, рассказал РИА Новости глава РИЦ SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в честь Международного дня безопасного Интернета.
"Люди чаще всего используют в качестве пароля дату рождения, номер телефона, фамилию и имя. Это самые уязвимые пароли, даже если последние введены на латинской раскладке", — отметил эксперт.
Он также не рекомендует использовать в качестве пароля последовательность цифр или букв. По его словам, современные системы подбора паролей могут быстро перебирать буквы в алфавитном порядке.
"Не стоит оставлять пароли, установленные по умолчанию, поскольку злоумышленники сразу их проверяют наряду с паролями на основе даты рождения, имени, фамилии и так далее", — добавил Кувиков.
Помимо этого, эксперт предостерег пользователей рунета от использования одного пароля на разных сервисах: "злоумышленники, получив пароль от одного сервиса, попробуют применить его для других".
Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day, SID) ежегодно отмечается во всем мире во второй день (вторник) второй недели февраля. В России
День безопасного Интернета впервые провели в 2007 году. Его цель — повышать осведомленность и предпринимать конкретные действия для обеспечения защиты в интернете.