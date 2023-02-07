https://ria.ru/20230207/pamyatnik-1850354906.html
Женщину, осквернившую памятник Зорге, будут судить за вандализм
Женщину, осквернившую памятник Зорге, будут судить за вандализм - РИА Новости, 07.02.2023
Женщину, осквернившую памятник Зорге, будут судить за вандализм
Жительницу Владивостока, облившую краской памятник разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге, будут судить за вандализм, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:29
2023-02-07T17:29
2023-02-07T17:29
россия
происшествия
владивосток
япония
ссср
рихард зорге
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Жительницу Владивостока, облившую краской памятник разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге, будут судить за вандализм, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Дарья Каштанова. Утром 9 мая постамент памятника Зорге во Владивостоке был облит красной краской. Монумент отчистили. По подозрению в вандализме была задержана 39-летняя местная жительница. Суд заключил ее под стражу. В июле представитель прокуратуры Приморья сообщил РИА Новости, что суд смягчил меру пресечения на домашний арест. "Обвинительное заключение по уголовному делу (об осквернении памятника Зорге - ред.) утверждено по части 1 статьи 214 УК РФ "вандализм", дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Каштанова. Обвиняемой может грозить штраф до 40 тысяч рублей, или до 360 часов обязательных работ, или исправительные работы на срок до одного года. Стоимость работ по восстановлению памятника, как ранее информировал СУСК региона, составила не менее 13,5 тысячи рублей. Ранее ведомство сообщало, что женщина облила монумент краской "с целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника". Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что женщина "была в шоке, что ее так быстро нашли". Собеседник агентства уточнял, что фигурантка выбрала "первый попавшийся памятник, она вообще не знает, кто такой Зорге". Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге был связан с Владивостоком, дважды он посещал город (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков. Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.
https://ria.ru/20230116/pamyatnik-1845246578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, владивосток, япония, ссср, рихард зорге, приморский край
Россия, Происшествия, Владивосток, Япония, СССР, Рихард Зорге, Приморский край
Женщину, осквернившую памятник Зорге, будут судить за вандализм
Женщину, осквернившую памятник разведчику Зорге во Владивостоке, будут судить за вандализм
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Жительницу Владивостока, облившую краской памятник разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге, будут судить за вандализм, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Дарья Каштанова.
Утром 9 мая постамент памятника Зорге во Владивостоке был облит красной краской. Монумент отчистили. По подозрению в вандализме была задержана 39-летняя местная жительница. Суд заключил ее под стражу. В июле представитель прокуратуры Приморья сообщил РИА Новости, что суд смягчил меру пресечения на домашний арест.
"Обвинительное заключение по уголовному делу (об осквернении памятника Зорге - ред.) утверждено по части 1 статьи 214 УК РФ "вандализм", дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Каштанова.
Обвиняемой может грозить штраф до 40 тысяч рублей, или до 360 часов обязательных работ, или исправительные работы на срок до одного года.
Стоимость работ по восстановлению памятника, как ранее информировал СУСК региона, составила не менее 13,5 тысячи рублей. Ранее ведомство сообщало, что женщина облила монумент краской "с целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника".
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что женщина "была в шоке, что ее так быстро нашли". Собеседник агентства уточнял, что фигурантка выбрала "первый попавшийся памятник, она вообще не знает, кто такой Зорге".
Зорге – резидент советской разведки в Японии
времен Второй мировой войны, герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге был связан с Владивостоком, дважды он посещал город (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков.
Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии
на СССР
и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы
. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.