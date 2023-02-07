Овчинский: московский производитель кабелей увеличил продажи на треть
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Столичное научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель" в 2022 году увеличило объем продаж продукции на 37%, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что предприятия города все активнее используют для производства своей продукции отечественное сырье, что обеспечивает стабильные поставки и высокое качество.
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
1 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
2 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
3 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
4 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
5 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
6 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
7 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
8 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
9 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
10 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
4 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
5 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
6 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
7 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
8 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
9 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
10 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
"На этом фоне возникает необходимость наращивания объемов выпуска из-за растущего спроса. Так, производитель кабельно-проводниковой продукции "Спецкабель" по итогам прошлого года увеличил продажи более, чем на треть, изготовив около 40 тысяч километров специальных кабелей", - рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Он также отметил, что завод, основанный в 1997 году, уже много лет активно работает в области импортозамещения, выводя на российский рынок продукцию, по своим характеристикам не уступающую, а то и превосходящую зарубежные аналоги. И сегодня на НПП "Спецкабель" уже освоено производство свыше 2 тысяч видов различных кабелей.
"Предприятие с каждым годом наращивает темпы производства благодаря освоению новых технологий и расширению парка оборудования. В 2022 году были введены в эксплуатацию новые установки, что сделало возможным выпуск продукции с повышенными характеристиками гибкости и устойчивости к гидростатическому давлению", – отметил коммерческий директор предприятия Сергей Лобанов.
Также в прошлом году инженеры предприятия создали авиационный оптический кабель повышенной прочности для бортового радиоэлектронного оборудования, способный заменить зарубежные аналоги. Изделие может применяться для визуализации параметров полета, в системах навигации и радиолокации.