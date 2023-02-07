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Овчинский: московский производитель кабелей увеличил продажи на треть - РИА Новости, 07.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230207/ovchinskiy-1850232669.html
Овчинский: московский производитель кабелей увеличил продажи на треть
Овчинский: московский производитель кабелей увеличил продажи на треть - РИА Новости, 07.02.2023
Овчинский: московский производитель кабелей увеличил продажи на треть
Столичное научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель" в 2022 году увеличило объем продаж продукции на 37%, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:15
2023-02-07T14:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Столичное научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель" в 2022 году увеличило объем продаж продукции на 37%, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что предприятия города все активнее используют для производства своей продукции отечественное сырье, что обеспечивает стабильные поставки и высокое качество."На этом фоне возникает необходимость наращивания объемов выпуска из-за растущего спроса. Так, производитель кабельно-проводниковой продукции "Спецкабель" по итогам прошлого года увеличил продажи более, чем на треть, изготовив около 40 тысяч километров специальных кабелей", - рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он также отметил, что завод, основанный в 1997 году, уже много лет активно работает в области импортозамещения, выводя на российский рынок продукцию, по своим характеристикам не уступающую, а то и превосходящую зарубежные аналоги. И сегодня на НПП "Спецкабель" уже освоено производство свыше 2 тысяч видов различных кабелей."Предприятие с каждым годом наращивает темпы производства благодаря освоению новых технологий и расширению парка оборудования. В 2022 году были введены в эксплуатацию новые установки, что сделало возможным выпуск продукции с повышенными характеристиками гибкости и устойчивости к гидростатическому давлению", – отметил коммерческий директор предприятия Сергей Лобанов.Также в прошлом году инженеры предприятия создали авиационный оптический кабель повышенной прочности для бортового радиоэлектронного оборудования, способный заменить зарубежные аналоги. Изделие может применяться для визуализации параметров полета, в системах навигации и радиолокации.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
14:15 07.02.2023
 

Овчинский: московский производитель кабелей увеличил продажи на треть

© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
Научно-производственное предприятие (НПП) Спецкабель - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Столичное научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель" в 2022 году увеличило объем продаж продукции на 37%, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что предприятия города все активнее используют для производства своей продукции отечественное сырье, что обеспечивает стабильные поставки и высокое качество.
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
Научно-производственное предприятие (НПП) Спецкабель
1 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
Научно-производственное предприятие (НПП) Спецкабель
2 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
Научно-производственное предприятие (НПП) Спецкабель
3 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
Научно-производственное предприятие (НПП) Спецкабель
4 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
Научно-производственное предприятие (НПП) Спецкабель
5 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
Научно-производственное предприятие (НПП) Спецкабель
6 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
Научно-производственное предприятие (НПП) Спецкабель
7 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
Научно-производственное предприятие (НПП) Спецкабель
8 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
Научно-производственное предприятие (НПП) Спецкабель
9 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИППНаучно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
Научно-производственное предприятие (НПП) Спецкабель
10 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
4 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
5 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
6 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
7 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
8 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
9 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
10 из 10
Научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
"На этом фоне возникает необходимость наращивания объемов выпуска из-за растущего спроса. Так, производитель кабельно-проводниковой продукции "Спецкабель" по итогам прошлого года увеличил продажи более, чем на треть, изготовив около 40 тысяч километров специальных кабелей", - рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Он также отметил, что завод, основанный в 1997 году, уже много лет активно работает в области импортозамещения, выводя на российский рынок продукцию, по своим характеристикам не уступающую, а то и превосходящую зарубежные аналоги. И сегодня на НПП "Спецкабель" уже освоено производство свыше 2 тысяч видов различных кабелей.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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"Предприятие с каждым годом наращивает темпы производства благодаря освоению новых технологий и расширению парка оборудования. В 2022 году были введены в эксплуатацию новые установки, что сделало возможным выпуск продукции с повышенными характеристиками гибкости и устойчивости к гидростатическому давлению", – отметил коммерческий директор предприятия Сергей Лобанов.
Также в прошлом году инженеры предприятия создали авиационный оптический кабель повышенной прочности для бортового радиоэлектронного оборудования, способный заменить зарубежные аналоги. Изделие может применяться для визуализации параметров полета, в системах навигации и радиолокации.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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