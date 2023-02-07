https://ria.ru/20230207/ovchinskiy-1850232669.html

Овчинский: московский производитель кабелей увеличил продажи на треть

Овчинский: московский производитель кабелей увеличил продажи на треть - РИА Новости, 07.02.2023

Овчинский: московский производитель кабелей увеличил продажи на треть

Столичное научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель" в 2022 году увеличило объем продаж продукции на 37%, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:15

2023-02-07T14:15

2023-02-07T14:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Столичное научно-производственное предприятие (НПП) "Спецкабель" в 2022 году увеличило объем продаж продукции на 37%, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что предприятия города все активнее используют для производства своей продукции отечественное сырье, что обеспечивает стабильные поставки и высокое качество."На этом фоне возникает необходимость наращивания объемов выпуска из-за растущего спроса. Так, производитель кабельно-проводниковой продукции "Спецкабель" по итогам прошлого года увеличил продажи более, чем на треть, изготовив около 40 тысяч километров специальных кабелей", - рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он также отметил, что завод, основанный в 1997 году, уже много лет активно работает в области импортозамещения, выводя на российский рынок продукцию, по своим характеристикам не уступающую, а то и превосходящую зарубежные аналоги. И сегодня на НПП "Спецкабель" уже освоено производство свыше 2 тысяч видов различных кабелей."Предприятие с каждым годом наращивает темпы производства благодаря освоению новых технологий и расширению парка оборудования. В 2022 году были введены в эксплуатацию новые установки, что сделало возможным выпуск продукции с повышенными характеристиками гибкости и устойчивости к гидростатическому давлению", – отметил коммерческий директор предприятия Сергей Лобанов.Также в прошлом году инженеры предприятия создали авиационный оптический кабель повышенной прочности для бортового радиоэлектронного оборудования, способный заменить зарубежные аналоги. Изделие может применяться для визуализации параметров полета, в системах навигации и радиолокации.

https://ria.ru/20230206/ovchinskiy-1850035615.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва