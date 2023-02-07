https://ria.ru/20230207/otklyucheniya-1850270176.html

В Одесской области начались аварийные отключения электричества

В Одесской области начались аварийные отключения электричества - РИА Новости, 07.02.2023

В Одесской области начались аварийные отключения электричества

Аварийные отключения электричества применяются в Одессе и прилегающих районах во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:40

2023-02-07T13:40

2023-02-07T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

одесса

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_151:0:3575:1926_1920x0_80_0_0_e98025d745653ff78931762b8993e679.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Аварийные отключения электричества применяются в Одессе и прилегающих районах во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее в Одесской районной военной администрации сообщали, что из-за аварии, которая произошла на подстанции "Укрэнерго" 4 февраля, порядка 360 тысяч абонентов остаются без электричества. "Потребление электроэнергии постепенно растет, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего-в вечерние часы… В Одессе и прилегающих районах применяются аварийные отключения", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221226/bank-1841327983.html

одесская область

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесская область, одесса, укрэнерго