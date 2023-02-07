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В Одесской области начались аварийные отключения электричества
В Одесской области начались аварийные отключения электричества - РИА Новости, 07.02.2023
В Одесской области начались аварийные отключения электричества
Аварийные отключения электричества применяются в Одессе и прилегающих районах во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:40
2023-02-07T13:40
2023-02-07T13:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Аварийные отключения электричества применяются в Одессе и прилегающих районах во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее в Одесской районной военной администрации сообщали, что из-за аварии, которая произошла на подстанции "Укрэнерго" 4 февраля, порядка 360 тысяч абонентов остаются без электричества. "Потребление электроэнергии постепенно растет, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего-в вечерние часы… В Одессе и прилегающих районах применяются аварийные отключения", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
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в мире, одесская область, одесса, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Одесса, Укрэнерго
В Одесской области начались аварийные отключения электричества
"Укрэнерго" сообщило, что в Одесской области начали аварийные отключения электричества