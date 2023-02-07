https://ria.ru/20230207/oon-1850051258.html

Миссия невыполнима. Почему США не могут прогнать Россию с мировой арены

Миссия невыполнима. Почему США не могут прогнать Россию с мировой арены - РИА Новости, 07.02.2023

Миссия невыполнима. Почему США не могут прогнать Россию с мировой арены

Администрация Джо Байдена стремится изолировать Россию в Организации Объединенных Наций, заявила постпред США Линда Томас-Гринфилд. Однако, считают эксперты,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:00

2023-02-07T08:00

2023-02-07T08:04

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Администрация Джо Байдена стремится изолировать Россию в Организации Объединенных Наций, заявила постпред США Линда Томас-Гринфилд. Однако, считают эксперты, это обречено на провал и лишь снизит эффективность международной политики. О перспективах ООН — в материале РИА Новости."Время реформ"Американский постпред сообщила в интервью Bloomberg, что главные проблемы связаны со статусом Москвы как постоянного члена Совета безопасности и правом вето, блокирующим любые принципиальные решения.США добились прогресса в некоторых областях, таких как доставка гуманитарной помощи в Сирию, уточнила Томас-Гринфилд, однако она разочарована позициями России и Китая. Они якобы тормозят разрешение конфликта на Украине и сдерживание программы Северной Кореи по созданию ядерного оружия."У нас все еще есть области, где мы не можем работать вместе, — отметила постпред. — Очевидно, что Украина — одна из них, а КНДР — другая. В течение прошлого года Китай и Россия блокировали любые усилия Совета безопасности по привлечению КНДР к ответственности".Томас-Гринфилд также призвала пересмотреть работу СБ, чтобы уменьшить влияние Москвы. По ее мнению, Совбезу, который состоит из пяти постоянных членов и десяти сменяющих друг друга государств, нужны дополнительные страны с правом вето."Мы должны найти путь вперед, — сказала Томас-Гринфилд. — Пришло время реформ".Давние спекуляцииПримечательно, что она же в прошлом году заявляла: ограничить роль России нельзя, надо договариваться на имеющейся площадке.С тех пор ООН неоднократно демонстрировала инертность. С одной стороны, Генеральная ассамблея приняла несколько откровенно антироссийских резолюций. С другой — все заявления ГА носят лишь рекомендательный характер, а решения по-прежнему принимает Совбез. И именно там Белый дом намерен противодействовать России.Проблема в этом случае двоякая. Москва и Пекин, как правило, выступают единым фронтом, не поддерживая предложения других постоянных членов СБ — Вашингтона, Лондона и Парижа. Одним из выходов могло бы стать так называемое размывание вето, когда правом решающего голоса стали бы обладать не пять стран, а больше. В частности, Германия, Япония, Индия по степени влияния на мировую политику и экономику уже доросли до статуса постоянных членов.Однако и здесь есть подводные камни. Токио экономически и в военном смысле зависит от Вашингтона. Берлин при канцлере Олафе Шольце проводит крайне осторожную, местами двойственную политику. А у Дели, связанного с Москвой и Пекином обязательствами по БРИКС, свои интересы, которые зачастую не совпадают, например, с китайскими.Рост ПоднебеснойИменно с ролью КНР во многом связаны опасения США. По словам Томас-Гринфилд, Китай давит на другие страны."Мы видели, как Китай проявляет более активный подход к взаимодействию с африканцами на африканском континенте", — привела пример постпред.Для Москвы Пекин остается надежным союзником. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, отношения с КНР переживают небывалый расцвет. Поэтому понятно, что при размывании вето обе страны все равно смогут рассчитывать друг на друга.Та же Африка, упомянутая постпредом США, — важная точка соприкосновения России и Китая. Каждой из стран есть что предложить Черному континенту. Пекин готов вкладываться в создание полноценной инфраструктуры, Москва — содействовать экономически, в научном плане, в разведке ценных месторождений. Все это — повод для тревоги на Западе, чьи лидеры тоже пытаются укрепить позиции в Африке, но пока безуспешно.Будущее ООНВесной 2022-го ГА проголосовала за резолюцию по поводу права вето. Согласно документу ассамблея теперь вправе требовать аргументы у государства, заблокировавшего какое-либо решение Совбеза.На практике правило пока не применяли. Но даже если к нему прибегнут, практического смысла оно может не иметь. Опять же потому, что все решения Генассамблеи носят рекомендательный характер.Это не отменяет дальнейших попыток США по изоляции России в ООН. Как напомнил в разговоре с РИА Новости главный научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Владимир Пантин, резолюции в ГА — лишь первый шаг со стороны Вашингтона."Самое серьезное, что могут сделать американцы — поставить вопрос о постоянном представительстве Москвы в СБ ООН, — рассуждает политолог. — Возможны провокации по отношению к нашему представителю. Но это уже из области спекуляций. Хотя, учитывая ситуацию, совсем исключать такой сценарий нельзя".Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин считает, что слова Томас-Гринфилд — "политическое заявление, которое пока не имеет под собой серьезной правовой почвы"."Для того чтобы как-то ограничить Россию в применении права вето, потребуется как минимум внести дополнения и изменения в устав организации. Но, во-первых, все члены Совбеза должны их одобрить. При несогласии России вопрос никуда не сдвинется, — поясняет эксперт. — Во-вторых, и кроме Москвы далеко не все разделяют эту точку зрения: страны третьего мира, Китай, Индия. Это такой ящик Пандоры — если сегодня отменить одно, то завтра другие государства выдвинут свои требования. Стоит только начать процесс, как появится огромное количество инициатив"."Врач, исцелись сам"Как напоминает Топорнин, глубинное реформирование ООН действительно назрело: нельзя жить по лекалам полувековой давности. Но, несмотря на разговоры об этом, никаких изменений пока нет — из-за сложного правового механизма."Мы констатируем серьезный кризис системы международного права. ООН на разных уровнях — культурном, продовольственном — работает. Но в политической плоскости противостояние не позволяет действовать сообща. Падают статус и возможности. Теперь это форум, на котором просто говорят, обмениваясь заявлениями и претензиями. Что и есть кризис, мина замедленного действия подо всей организацией", — заключает Топорнин.С тем, что ООН способна работать только секторально, согласен и Пантин: "Такие структуры, как ЮНЕСКО, функционируют, но политический кризис начался гораздо раньше февраля прошлого года — из-за позиции США и их сателлитов, блокирующих компромиссные резолюции. По отношению к Соединенным Штатам можно сказать так: "Врач, исцелись сам".Пока в Совбезе не могут достигнуть согласия по самым горячим вопросам, там пытаются решить менее очевидные проблемы. Так, например, на 15 февраля назначили заседание насчет Йемена, где ситуация остается нестабильной. Такая "пошаговая" тактика обсуждений, считают зарубежные аналитики, может стать фундаментом для консенсуса по более острым вопросам. Иного выхода у ООН, учитывая устройство организации, нет.

https://ria.ru/20220919/politika-1817267082.html

https://ria.ru/20221023/politika-1826033843.html

https://ria.ru/20221216/zakharova-1839043633.html

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москва, китай, индия, линда томас-гринфилд, олаф шольц, сергей лавров, оон, юнеско