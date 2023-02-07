https://ria.ru/20230207/odnoklassniki-1850312154.html

Одноклассники запустили Центр безопасности пользователей

Одноклассники запустили Центр безопасности пользователей - РИА Новости, 07.02.2023

Одноклассники запустили Центр безопасности пользователей

К Международному дню безопасного интернета Одноклассники запустили Центр безопасности пользователей, в котором собраны рекомендации, как защитить свой профиль,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:09

2023-02-07T15:09

2023-02-07T15:09

одноклассники

технологии

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. К Международному дню безопасного интернета Одноклассники запустили Центр безопасности пользователей, в котором собраны рекомендации, как защитить свой профиль, избежать нежелательного общения и обезопасить себя от мошенников. В новом проекте ОК представили полную информацию о том, как соцсеть обрабатывает данные профиля, защищает от спама и борется с нежелательным контентом.Также ОК совместно с командой исследований VK провели онлайн-опрос о том, как пользователи относятся к своей безопасности, заходя в интернет-сервисы. В исследовании приняли участие 1200 пользователей в возрасте от 18 лет.Результаты опроса показали, что две трети пользователей (69%) знают базовое правило безопасности паролей: не использовать одни и те же комбинации для всех аккаунтов. 68% считают свои пароли сложными. 57% указали, что не используют для авторизации инициалы, дату рождения, номер телефона. 36% опрошенных заявили, что ни разу не забывали свои данные для авторизаций. 64% принявших участие в опросе отметили, что забывали свои пароли и вынуждены были восстанавливать их при помощи электронной почты или номера телефона. Для защиты своего аккаунта 30% респондентов используют двухфакторную аутентификацию с помощью телефона. Остальные либо не знают о такой возможности (34%), либо игнорируют дополнительную защиту своих данных (36%). По сравнению с аналогичным онлайн-опросом прошлого года увеличилось число пользователей, которые серьезно относятся к приватности своих паролей и доступов к разным сервисам. Из всех опрошенных 65% не делятся своими паролями. В прошлом году таких было 58%.

https://ria.ru/20230119/odnoklassniki-1845952634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники, технологии