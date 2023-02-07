https://ria.ru/20230207/obstrel-1850414980.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 07.02.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T20:49

2023-02-07T20:49

2023-02-07T20:49

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

ясиноватая

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg

ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.45 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 20.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 20.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецк, петровский район, ясиноватая, сцкк, нато