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Украинские военные обстреляли Ясиноватую
Украинские военные обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 07.02.2023
Украинские военные обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 18.15 мск обстреляли Ясиноватую из РСЗО, выпустив 10 ракет, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной республики в Совместном... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:24
2023-02-07T19:24
2023-02-07T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 мск обстреляли Ясиноватую из РСЗО, выпустив 10 ракет, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Кроме того, в 17.00 мск ведомство зафиксировало обстрел поселка Майорск, в ходе которого украинские войска выпустили по нему шесть мин калибром 120 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские военные обстреляли Ясиноватую
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой