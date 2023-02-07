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Украинские войска обстреляли Покровское в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/obstrel-1850374288.html
Украинские войска обстреляли Покровское в ЛНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли Покровское в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 07.02.2023
Украинские войска обстреляли Покровское в ЛНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли Покровское в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив шесть ракет, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:22
2023-02-07T18:22
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
bae systems
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вооруженные силы украины
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Покровское в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив шесть ракет, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.30 по населенному пункту Покровское с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", - говорится в Telegram-канале представительства. О последствиях пока не сообщается. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230207/ssha-1850362326.html
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украина
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украина, луганская народная республика, bae systems, lockheed martin , вооруженные силы украины, рсзо himars, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Луганская Народная Республика, BAE Systems, Lockheed Martin , Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS, Россия
18:22 07.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Покровское в ЛНР из HIMARS

Украинские войска выпустили шесть ракет из HIMARS по Покровскому в ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Покровское в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив шесть ракет, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.30 по населенному пункту Покровское с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", - говорится в Telegram-канале представительства.
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О последствиях пока не сообщается.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛуганская Народная РеспубликаBAE SystemsLockheed MartinВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARSРоссия
 
 
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