https://ria.ru/20230207/obstrel-1850374288.html

Украинские войска обстреляли Покровское в ЛНР из HIMARS

Украинские войска обстреляли Покровское в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 07.02.2023

Украинские войска обстреляли Покровское в ЛНР из HIMARS

Украинские войска обстреляли Покровское в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив шесть ракет, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:22

2023-02-07T18:22

2023-02-07T18:22

специальная военная операция на украине

украина

луганская народная республика

bae systems

lockheed martin

вооруженные силы украины

рсзо himars

россия

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ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Покровское в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив шесть ракет, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.30 по населенному пункту Покровское с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", - говорится в Telegram-канале представительства. О последствиях пока не сообщается. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230207/ssha-1850362326.html

https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850313110.html

украина

луганская народная республика

россия

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украина, луганская народная республика, bae systems, lockheed martin , вооруженные силы украины, рсзо himars, россия