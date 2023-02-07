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Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку - РИА Новости, 07.02.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Горловку и село Новобахмутовка, выпустив по ним девять снарядов калибрами 152 и 155 миллиметра и шесть мин калибром 82 миллиметра,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:24
2023-02-07T13:24
2023-02-07T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и село Новобахмутовка, выпустив по ним девять снарядов калибрами 152 и 155 миллиметра и шесть мин калибром 82 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что в 12.40 украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов и шесть мин по Горловке и Новобахмутовке