03:13 07.02.2023 (обновлено: 07:41 07.02.2023)
В четырех федеральных округах России возможны обрушения зданий
ВНИИ ГОЧС: в четырех федеральных округах России возможны обрушения зданий из-за оттепели
Ледоход на Иртыше в Омске. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сильные снегопады с последующими оттепелями могут привести к обрушению зданий и сооружений в регионах четырех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на своем сайте.
"Исходя из долгосрочного прогноза выпадения осадков и текущей обстановки, наибольшая вероятность возникновения таких происшествий прогнозируется на территории Приморского, Хабаровского и Красноярского краев, Новосибирской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Тыва и на большей части Северо-Западного федерального округа", — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.
По данным института, в соответствии с многолетней статистикой в феврале растет количество происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений.
Основные причины таких происшествий— сильные снегопады и оттепели, в результате которых вес сухого снега увеличивается в разы. Сказывается также несвоевременная и некачественная уборка снега и наледей, проведение ремонтных работ.
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