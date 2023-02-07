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В четырех федеральных округах России возможны обрушения зданий - РИА Новости, 07.02.2023
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В четырех федеральных округах России возможны обрушения зданий
В четырех федеральных округах России возможны обрушения зданий - РИА Новости, 07.02.2023
В четырех федеральных округах России возможны обрушения зданий
Сильные снегопады с последующими оттепелями могут привести к обрушению зданий и сооружений в регионах четырех федеральных округов России, предупреждает... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T03:13
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происшествия
россия
красноярский край
иркутская область
внии гочс
жкх
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сильные снегопады с последующими оттепелями могут привести к обрушению зданий и сооружений в регионах четырех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на своем сайте. По данным института, в соответствии с многолетней статистикой в феврале растет количество происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений.Основные причины таких происшествий— сильные снегопады и оттепели, в результате которых вес сухого снега увеличивается в разы. Сказывается также несвоевременная и некачественная уборка снега и наледей, проведение ремонтных работ.
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происшествия, россия, красноярский край, иркутская область, внии гочс, жкх
Происшествия, Россия, Красноярский край, Иркутская область, ВНИИ ГОЧС, ЖКХ
03:13 07.02.2023 (обновлено: 07:41 07.02.2023)
 
В четырех федеральных округах России возможны обрушения зданий

ВНИИ ГОЧС: в четырех федеральных округах России возможны обрушения зданий из-за оттепели

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкЛедоход на Иртыше в Омске
Ледоход на Иртыше в Омске - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ледоход на Иртыше в Омске. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сильные снегопады с последующими оттепелями могут привести к обрушению зданий и сооружений в регионах четырех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на своем сайте.
"Исходя из долгосрочного прогноза выпадения осадков и текущей обстановки, наибольшая вероятность возникновения таких происшествий прогнозируется на территории Приморского, Хабаровского и Красноярского краев, Новосибирской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Тыва и на большей части Северо-Западного федерального округа", — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.
По данным института, в соответствии с многолетней статистикой в феврале растет количество происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений.
Основные причины таких происшествий— сильные снегопады и оттепели, в результате которых вес сухого снега увеличивается в разы. Сказывается также несвоевременная и некачественная уборка снега и наледей, проведение ремонтных работ.
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