https://ria.ru/20230207/obrusheniya-1850168581.html

В четырех федеральных округах России возможны обрушения зданий

В четырех федеральных округах России возможны обрушения зданий - РИА Новости, 07.02.2023

В четырех федеральных округах России возможны обрушения зданий

Сильные снегопады с последующими оттепелями могут привести к обрушению зданий и сооружений в регионах четырех федеральных округов России, предупреждает... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T03:13

2023-02-07T03:13

2023-02-07T07:41

происшествия

россия

красноярский край

иркутская область

внии гочс

жкх

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сильные снегопады с последующими оттепелями могут привести к обрушению зданий и сооружений в регионах четырех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на своем сайте. По данным института, в соответствии с многолетней статистикой в феврале растет количество происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений.Основные причины таких происшествий— сильные снегопады и оттепели, в результате которых вес сухого снега увеличивается в разы. Сказывается также несвоевременная и некачественная уборка снега и наледей, проведение ремонтных работ.

https://ria.ru/20230206/kemerovo-1850020715.html

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красноярский край

иркутская область

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происшествия, россия, красноярский край, иркутская область, внии гочс, жкх