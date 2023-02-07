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Россия надежно обеспечивает потребность Мали в ее обороноспособности - РИА Новости, 07.02.2023
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Россия надежно обеспечивает потребность Мали в ее обороноспособности
Россия надежно обеспечивает потребность Мали в ее обороноспособности - РИА Новости, 07.02.2023
Россия надежно обеспечивает потребность Мали в ее обороноспособности
Россия надежно обеспечивает потребность Мали в том, что касается обеспечения ее безопасности и обороноспособности, заявил во вторник министр иностранных дел... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T20:06
2023-02-07T20:06
мали
россия
франция
сергей лавров
абдулай диоп
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия надежно обеспечивает потребность Мали в том, что касается обеспечения ее безопасности и обороноспособности, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы надежно обеспечиваем потребности Мали в том, что касается обеспечения ее безопасности, обороноспособности. Налицо при нашей поддержке успехи малийского руководства в борьбе с терроризмом и мы это сотрудничество обязательно будем продолжать", - сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Мали Абдулой Диопом. Ранее во вторник глава МИД Мали в ходе пресс-конференции заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией началось по инициативе его страны, поскольку Франция не смогла предоставить надёжной поддержки армии. По его словам, африканской стране "необходимо повысить боеспособность, особенно в сфере авиации, и Россия отвечает на этот наш запрос". Он добавил, что Мали готова к сотрудничеству с другими странами, которые могут его оказать, потому что "Россия предоставила помощь своевременно и эффективно".
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мали, россия, франция, сергей лавров, абдулай диоп
Мали, Россия, Франция, Сергей Лавров, Абдулай Диоп
20:06 07.02.2023
 
Россия надежно обеспечивает потребность Мали в ее обороноспособности

Глава МИД Лавров: Россия надежно обеспечивает потребность Мали в ее обороноспособности

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мали. Город Бамако. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия надежно обеспечивает потребность Мали в том, что касается обеспечения ее безопасности и обороноспособности, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы надежно обеспечиваем потребности Мали в том, что касается обеспечения ее безопасности, обороноспособности. Налицо при нашей поддержке успехи малийского руководства в борьбе с терроризмом и мы это сотрудничество обязательно будем продолжать", - сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Мали Абдулой Диопом.
Ранее во вторник глава МИД Мали в ходе пресс-конференции заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией началось по инициативе его страны, поскольку Франция не смогла предоставить надёжной поддержки армии. По его словам, африканской стране "необходимо повысить боеспособность, особенно в сфере авиации, и Россия отвечает на этот наш запрос". Он добавил, что Мали готова к сотрудничеству с другими странами, которые могут его оказать, потому что "Россия предоставила помощь своевременно и эффективно".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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МалиРоссияФранцияСергей ЛавровАбдулай Диоп
 
 
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