https://ria.ru/20230207/oboronosposobnost-1850407511.html

Россия надежно обеспечивает потребность Мали в ее обороноспособности

Россия надежно обеспечивает потребность Мали в ее обороноспособности - РИА Новости, 07.02.2023

Россия надежно обеспечивает потребность Мали в ее обороноспособности

Россия надежно обеспечивает потребность Мали в том, что касается обеспечения ее безопасности и обороноспособности, заявил во вторник министр иностранных дел... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T20:06

2023-02-07T20:06

2023-02-07T20:06

мали

россия

франция

сергей лавров

абдулай диоп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575951361_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_c3c76840372f7550b3e3fab5950de0cd.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия надежно обеспечивает потребность Мали в том, что касается обеспечения ее безопасности и обороноспособности, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы надежно обеспечиваем потребности Мали в том, что касается обеспечения ее безопасности, обороноспособности. Налицо при нашей поддержке успехи малийского руководства в борьбе с терроризмом и мы это сотрудничество обязательно будем продолжать", - сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Мали Абдулой Диопом. Ранее во вторник глава МИД Мали в ходе пресс-конференции заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией началось по инициативе его страны, поскольку Франция не смогла предоставить надёжной поддержки армии. По его словам, африканской стране "необходимо повысить боеспособность, особенно в сфере авиации, и Россия отвечает на этот наш запрос". Он добавил, что Мали готова к сотрудничеству с другими странами, которые могут его оказать, потому что "Россия предоставила помощь своевременно и эффективно".

https://ria.ru/20230207/mech-1850383022.html

мали

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мали, россия, франция, сергей лавров, абдулай диоп