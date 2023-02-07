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В штате Нью-Йорк зафиксировали сильнейшее за 40 лет землетрясение - РИА Новости, 07.02.2023
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В штате Нью-Йорк зафиксировали сильнейшее за 40 лет землетрясение
В штате Нью-Йорк зафиксировали сильнейшее за 40 лет землетрясение - РИА Новости, 07.02.2023
В штате Нью-Йорк зафиксировали сильнейшее за 40 лет землетрясение
Самое сильное за последние 40 лет землетрясение зафиксировано в северо-западной части штата Нью-Йорк в США, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T06:58
2023-02-07T06:58
в мире
сша
нью-йорк (город)
nbc
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Самое сильное за последние 40 лет землетрясение зафиксировано в северо-западной части штата Нью-Йорк в США, сообщает телеканал NBC. По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение было зафиксировано в понедельник в 11.15 по времени UTC (14.15 мск) в двух километрах к востоку от города Уэст-Сенека. Очаг залегал на глубине трех километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Как отмечает NBC, с 1983 года в районе Уэст-Сенеки было зафиксировано 24 землетрясения магнитудой выше 2,5, но при этом в понедельник было самое сильное из них.
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в мире, сша, нью-йорк (город), nbc
В мире, США, Нью-Йорк (город), NBC
06:58 07.02.2023
 
В штате Нью-Йорк зафиксировали сильнейшее за 40 лет землетрясение

NBC: на северо-западе штата Нью-Йорк зафиксировали сильнейшее за 40 лет землетрясение

© AP Photo / Carolyn Thompson Метель в Буффало
Метель в Буффало - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Carolyn Thompson
Метель в Буффало. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Самое сильное за последние 40 лет землетрясение зафиксировано в северо-западной части штата Нью-Йорк в США, сообщает телеканал NBC.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение было зафиксировано в понедельник в 11.15 по времени UTC (14.15 мск) в двух километрах к востоку от города Уэст-Сенека. Очаг залегал на глубине трех километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
"В понедельник утром неподалеку от Буффало, штат Нью-Йорк, произошло землетрясение магнитудой 3,8, самое сильное из зарегистрированных в этом районе за последние 40 лет", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает NBC, с 1983 года в районе Уэст-Сенеки было зафиксировано 24 землетрясения магнитудой выше 2,5, но при этом в понедельник было самое сильное из них.
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