https://ria.ru/20230207/nyu-york-1850176396.html

В штате Нью-Йорк зафиксировали сильнейшее за 40 лет землетрясение

В штате Нью-Йорк зафиксировали сильнейшее за 40 лет землетрясение - РИА Новости, 07.02.2023

В штате Нью-Йорк зафиксировали сильнейшее за 40 лет землетрясение

Самое сильное за последние 40 лет землетрясение зафиксировано в северо-западной части штата Нью-Йорк в США, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T06:58

2023-02-07T06:58

2023-02-07T06:58

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Самое сильное за последние 40 лет землетрясение зафиксировано в северо-западной части штата Нью-Йорк в США, сообщает телеканал NBC. По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение было зафиксировано в понедельник в 11.15 по времени UTC (14.15 мск) в двух километрах к востоку от города Уэст-Сенека. Очаг залегал на глубине трех километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Как отмечает NBC, с 1983 года в районе Уэст-Сенеки было зафиксировано 24 землетрясения магнитудой выше 2,5, но при этом в понедельник было самое сильное из них.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), nbc