https://ria.ru/20230207/novorozhdennye-1850172994.html

В Красноярске вынесли третий приговор по делу о продаже новорожденных

В Красноярске вынесли третий приговор по делу о продаже новорожденных - РИА Новости, 07.02.2023

В Красноярске вынесли третий приговор по делу о продаже новорожденных

Суд в Красноярске приговорил к условному сроку третью женщину, родившую и продавшую ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T05:33

2023-02-07T05:33

2023-02-07T06:19

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 7 фев — РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к условному сроку третью женщину, родившую и продавшую ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Суд установил, что в 2020 году подсудимая после искусственного оплодотворения за границей родила ребенка в Красноярске, получила свидетельство о рождении и оформила доверенность на имя руководителя фирмы и его сообщников, в том числе на распоряжение ребенком. После женщина продала малыша директору фирмы для передачи его третьим лицам за 850 тысяч рублей. "В Красноярске вынесен третий приговор женщине, родившей и продавшей новорожденного ребенка… Приговором суда женщина осуждена к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что прокурор требовал наказание в виде трех лет колонии, поэтому после получения копии приговора планируется рассмотрение вопроса о его обжаловании в вышестоящем суде. Уголовные дела о продаже ребенка еще одной женщиной, главврача медучреждения и его заместителя находятся в производстве суда. В отношении других суррогатных матерей, начальника юротдела учреждения ранее выносили обвинительные приговоры. Расследование в отношении директора компании "Дидилия" и его соучастников продолжается.

https://ria.ru/20230207/kuban-1850163789.html

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происшествия, красноярск, россия