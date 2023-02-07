https://ria.ru/20230207/novaya_gazeta-1850313846.html

Мосгорсуд отказался вернуть "Новой газете" лицензию СМИ

Мосгорсуд отказался вернуть "Новой газете" лицензию СМИ - РИА Новости, 07.02.2023

Мосгорсуд отказался вернуть "Новой газете" лицензию СМИ

Мосгорсуд признал законным отзыв лицензии СМИ у печатной версии "Новой газеты", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:15

2023-02-07T15:15

2023-02-07T15:15

происшествия

россия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным отзыв лицензии СМИ у печатной версии "Новой газеты", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы", - сказали в суде. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ как у печатной версии "Новой газеты", так и у издательского дома "Новая рассказ-газета" - поводом стал тот факт, что еще в 2006 году издание не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом. Верховный суд РФ в свою очередь остановил работу сайта. Между тем, де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте 2022 года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. В прошлом году "Новую газету" штрафовали на 350 и 300 тысяч рублей по административной статье о распространении недостоверной информации и на 500 тысяч рублей за дискредитацию армии. Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа". Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".

https://ria.ru/20220621/muratov-1797002395.html

https://ria.ru/20230118/shtraf-1845662857.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, московский городской суд