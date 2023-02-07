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Мосгорсуд отказался вернуть "Новой газете" лицензию СМИ - РИА Новости, 07.02.2023
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Мосгорсуд отказался вернуть "Новой газете" лицензию СМИ
Мосгорсуд отказался вернуть "Новой газете" лицензию СМИ - РИА Новости, 07.02.2023
Мосгорсуд отказался вернуть "Новой газете" лицензию СМИ
Мосгорсуд признал законным отзыв лицензии СМИ у печатной версии "Новой газеты", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:15
2023-02-07T15:15
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным отзыв лицензии СМИ у печатной версии "Новой газеты", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы", - сказали в суде. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ как у печатной версии "Новой газеты", так и у издательского дома "Новая рассказ-газета" - поводом стал тот факт, что еще в 2006 году издание не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом. Верховный суд РФ в свою очередь остановил работу сайта. Между тем, де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте 2022 года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. В прошлом году "Новую газету" штрафовали на 350 и 300 тысяч рублей по административной статье о распространении недостоверной информации и на 500 тысяч рублей за дискредитацию армии. Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа". Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".
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Кирилл Волков
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происшествия, россия, москва, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Московский городской суд
15:15 07.02.2023
 
Мосгорсуд отказался вернуть "Новой газете" лицензию СМИ

Мосгорсуд признал законным отзыв лицензии СМИ у печатной версии "Новой газеты"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТабличка на фасаде здания, в котором находится редакция "Новой газеты" в Потаповском переулке в Москве
Табличка на фасаде здания, в котором находится редакция Новой газеты в Потаповском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Табличка на фасаде здания, в котором находится редакция "Новой газеты" в Потаповском переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным отзыв лицензии СМИ у печатной версии "Новой газеты", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы", - сказали в суде.
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Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ как у печатной версии "Новой газеты", так и у издательского дома "Новая рассказ-газета" - поводом стал тот факт, что еще в 2006 году издание не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом. Верховный суд РФ в свою очередь остановил работу сайта.
Между тем, де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте 2022 года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. В прошлом году "Новую газету" штрафовали на 350 и 300 тысяч рублей по административной статье о распространении недостоверной информации и на 500 тысяч рублей за дискредитацию армии.
Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа". Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".
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