https://ria.ru/20230207/neft-1850252056.html

ЕС вывел из-под действия потолка цен часть российских нефтепродуктов

ЕС вывел из-под действия потолка цен часть российских нефтепродуктов - РИА Новости, 07.02.2023

ЕС вывел из-под действия потолка цен часть российских нефтепродуктов

Евросоюз сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты, следует из пояснений, опубликованных на сайте Европейской комиссии. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:54

2023-02-07T12:54

2023-02-07T14:07

экономика

россия

цены на нефть

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Евросоюз сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты, следует из пояснений, опубликованных на сайте Европейской комиссии.Речь идет о продукции, произведенной из российского сырья в других странах, а также о тех случаях, когда российские нефтепродукты смешиваются с зарубежными.Как пояснили в Еврокомиссии, в результате смешивания появляется товар с другим таможенным кодом. Таким образом, он может продаваться без учета ценовых ограничений, а европейские провайдеры получают возможность беспрепятственно оказывать услуги по страхованию и транспортировке.С 5 февраля вступил в силу запрет Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов и начал действовать лимит цен на них. Ограничение установлено на уровне 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти, и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой. С декабря действует аналогичный потолок для нефти. Он составляет 60 долларов за баррель. Сырье, которое не вписывается в эти лимиты, запрещено к перевозке морем компаниями стран коалиции.В механизме ценового потолка, помимо Евросоюза, участвуют страны G7, в том числе США, Австралия, Канада, Япония и Великобритания.В ответ на эти действия Россия подготовила контрсанкции. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан лимит цен. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля 2023 года.

https://ria.ru/20230205/dizel-1849642034.html

https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, цены на нефть, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии