https://ria.ru/20230207/neft-1850252056.html
ЕС вывел из-под действия потолка цен часть российских нефтепродуктов
ЕС вывел из-под действия потолка цен часть российских нефтепродуктов - РИА Новости, 07.02.2023
ЕС вывел из-под действия потолка цен часть российских нефтепродуктов
Евросоюз сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты, следует из пояснений, опубликованных на сайте Европейской комиссии. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:54
2023-02-07T12:54
2023-02-07T14:07
экономика
россия
цены на нефть
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Евросоюз сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты, следует из пояснений, опубликованных на сайте Европейской комиссии.Речь идет о продукции, произведенной из российского сырья в других странах, а также о тех случаях, когда российские нефтепродукты смешиваются с зарубежными.Как пояснили в Еврокомиссии, в результате смешивания появляется товар с другим таможенным кодом. Таким образом, он может продаваться без учета ценовых ограничений, а европейские провайдеры получают возможность беспрепятственно оказывать услуги по страхованию и транспортировке.С 5 февраля вступил в силу запрет Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов и начал действовать лимит цен на них. Ограничение установлено на уровне 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти, и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой. С декабря действует аналогичный потолок для нефти. Он составляет 60 долларов за баррель. Сырье, которое не вписывается в эти лимиты, запрещено к перевозке морем компаниями стран коалиции.В механизме ценового потолка, помимо Евросоюза, участвуют страны G7, в том числе США, Австралия, Канада, Япония и Великобритания.В ответ на эти действия Россия подготовила контрсанкции. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан лимит цен. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля 2023 года.
https://ria.ru/20230205/dizel-1849642034.html
https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, цены на нефть, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Цены на нефть, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
12:54 07.02.2023 (обновлено: 14:07 07.02.2023)
ЕС вывел из-под действия потолка цен часть российских нефтепродуктов
ЕС исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти за рубежом
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Евросоюз сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты, следует из пояснений
, опубликованных на сайте Европейской комиссии.
Речь идет о продукции, произведенной из российского сырья в других странах, а также о тех случаях, когда российские нефтепродукты смешиваются с зарубежными.
"Если российские нефтепродукты перерабатываются в третьей стране путем смешивания с произведенными в другом государстве, то российские нефтепродукты больше не считаются российскими и предельная цена не применяется", — говорится в публикации.
Как пояснили в Еврокомиссии, в результате смешивания появляется товар с другим таможенным кодом. Таким образом, он может продаваться без учета ценовых ограничений, а европейские провайдеры получают возможность беспрепятственно оказывать услуги по страхованию и транспортировке.
С 5 февраля вступил в силу запрет Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов и начал действовать лимит цен на них. Ограничение установлено на уровне 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти, и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой.
С декабря действует аналогичный потолок для нефти. Он составляет 60 долларов за баррель. Сырье, которое не вписывается в эти лимиты, запрещено к перевозке морем компаниями стран коалиции.
В механизме ценового потолка, помимо Евросоюза, участвуют страны G7, в том числе США, Австралия, Канада, Япония и Великобритания.
В ответ на эти действия Россия подготовила контрсанкции. В конце прошлого года президент Владимир Путин
подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан лимит цен. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля 2023 года.