https://ria.ru/20230207/napadenie-1850229671.html

В Нижнем Новгороде молодой человек готовил нападение на школу

В Нижнем Новгороде молодой человек готовил нападение на школу - РИА Новости, 07.02.2023

В Нижнем Новгороде молодой человек готовил нападение на школу

Восемнадцатилетний Александр Огородников, обвиняемый в подготовке к массовому убийству в школе в Нижнем Новгороде, признал вину частично, передает корреспондент РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:56

2023-02-07T11:56

2023-02-07T11:56

россия

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Восемнадцатилетний Александр Огородников, обвиняемый в подготовке к массовому убийству в школе в Нижнем Новгороде, признал вину частично, передает корреспондент РИА Новости из Борского городского суда во вторник. "Я признаю свою вину частично", - сказал Огородников после предъявления обвинения на заседании суда, не уточнив, в чем именно он считает себя виновным, в чем - нет. Представитель прокуратуры уточнил, что обвиняемому вменяется приготовление к совершению убийства более двух и более лиц общеопасным способом группой лиц (пункты "а", "в", "е", "ж", "и" части 2 статьи 105 УК РФ), что квалифицируются как особо тяжкое преступление. "Стремясь противопоставить себя обществу, без какого-либо повода принял обдуманное решение совершить массовое убийство в общественном месте... Реализуя задуманное, обратился к двум своим знакомым, страдающим психическими заболеваниями, и склонял их к тому, чтобы принять участие в убийстве двух и более лиц. Те поддались на его уговоры и вступили в сговор", - рассказала в суде прокурор Наталья Постникова. По ее словам, предотвратить преступление удалось благодаря работе правоохранительных органов на упреждение. "Я считаю, что предположения органов предварительного следствия построены на фантазиях двух признанных невменяемыми лиц. Ни о каком сговоре речи быть не может", - заявил адвокат Огордникова Иван Трунов. Как рассказал свидетель Владислав Калашников, он учился вместе с одним из признанных невменяемым подростков и до сих пор не может поверить в происходящее. "Мне в школе рассказали, что он пытался покончить с собой. И что у него нашли дневники, где писал всякое... Он спокойный, по жизни нормальный всегда был. На него не похоже", - заявил юноша. Ранее сообщалось, что Борский городской суд 25 января начал рассмотрение дело Огородникова, которому в начале 2023 года исполнилось 18 лет. На первом заседании суд постановил продлить юноше срок содержания под стражей на полгода - до 10 июля. По версии следствия, трое подростков в возрасте 16-17 лет сговорились напасть на одну из школ Нижнего Новгорода для "убийства нескольких лиц на почве ненависти". В декабре 2021-го - январе 2022 года подельники выбрали объект для нападения – школу в Канавинском районе, составили план, определили дату. Задуманное они совершить не успели и были задержаны. Предполагаемых сообщников Огородникова экспертиза признала невменяемыми - их уголовное дело рассмотрят отдельно, будет решаться вопрос о принудительном лечении в психбольнице закрытого типа. В феврале прошлого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн"*, пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне"* также можно попасть на скамью подсудимых.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221207/strelba-1836929960.html

https://ria.ru/20230111/napadenie-1844051281.html

https://ria.ru/20221109/devochka-1830373981.html

https://ria.ru/20220928/izhevsk-1820126058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, нижний новгород, нижегородская область