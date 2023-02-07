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Американский ветеран сделал неожиданное обращение к наемникам на Украине - РИА Новости, 07.02.2023
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Американский ветеран сделал неожиданное обращение к наемникам на Украине
Американский ветеран сделал неожиданное обращение к наемникам на Украине - РИА Новости, 07.02.2023
Американский ветеран сделал неожиданное обращение к наемникам на Украине
Американские наемники на Украине сражаются не на той стороне, заявил в Twitter ветеран ВС США, писатель Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T05:40
2023-02-07T05:40
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американские наемники на Украине сражаются не на той стороне, заявил в Twitter ветеран ВС США, писатель Ноктис Дрейвен.Ранее Дрейвен призвал украинцев перейти на сторону России.В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, россия, украина, сша
В мире, Россия, Украина, США
05:40 07.02.2023
 
Американский ветеран сделал неожиданное обращение к наемникам на Украине

Американский ветеран Дрейвен заявил, что наемники на Украине сражаются не на той стороне

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американские наемники на Украине сражаются не на той стороне, заявил в Twitter ветеран ВС США, писатель Ноктис Дрейвен.

"Ненавижу, я ненавижу видеть, как умирают свои, но, черт возьми, они сражаются не за ту сторону... Я понимаю, что у России не было другого выбора, кроме как убрать их с поля, но, черт возьми, это отстой. Пожалуйста, американцы, хватит вести новые бессмысленные войны Америки", — написал он.

Ранее Дрейвен призвал украинцев перейти на сторону России.
В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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