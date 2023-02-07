01:25 07.02.2023 (обновлено: 06:00 07.02.2023)
В Минобороны Австрии раскрыли схему отправки солдат НАТО на Украину
Австрийский полковник Райснер: солдаты НАТО уже воюют на Украине в качестве наемников
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украина не нуждается в солдатах НАТО, так как они уже находятся на фронте в качестве наемников, заявил на пресс-конференции института AIES военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.
Один из журналистов задал ему вопрос о том, кому придется управлять танками, отправленными Украине, — солдатам Североатлантического альянса или украинцам. Райснер ответил, что если военные из Австрии или стран НАТО уволятся со службы и станут наемниками, то их, по его мнению, уже нельзя будет считать представителями вооруженных сил своих государств.
"Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту", — пояснил Райснер.
По его словам, что на территории Украины находится большое количество именно наемников, а не солдат альянса.
В ноябре прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. По ее словам, самые многочисленные группы прибыли из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то, что во многих государствах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действовали одна-три тысячи иностранных наемников.