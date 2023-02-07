https://ria.ru/20230207/moskva-1850273258.html

Москва за последние годы вышла в лидеры среди мегаполисов, заявил Собянин

Москва за последние годы вышла в лидеры среди мегаполисов, заявил Собянин - РИА Новости, 07.02.2023

Москва за последние годы вышла в лидеры среди мегаполисов, заявил Собянин

Москва вышла в лидеры среди мегаполисов за последние годы при поддержке президента России Владимира Путина, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:45

2023-02-07T13:45

2023-02-07T14:02

общество

москва

владимир путин

сергей собянин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва вышла в лидеры среди мегаполисов за последние годы при поддержке президента России Владимира Путина, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Владимир Владимирович, при вашей поддержке Москва за последние годы реализовала целый ряд масштабных проектов и по праву вышла в одни из лидеров мировых мегаполисов", - сказал Собянин на встрече с президентом.

https://ria.ru/20230207/moskva-1850277167.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, владимир путин, сергей собянин