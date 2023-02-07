https://ria.ru/20230207/moskva-1850273258.html
Москва за последние годы вышла в лидеры среди мегаполисов, заявил Собянин
Москва за последние годы вышла в лидеры среди мегаполисов, заявил Собянин - РИА Новости, 07.02.2023
Москва за последние годы вышла в лидеры среди мегаполисов, заявил Собянин
Москва вышла в лидеры среди мегаполисов за последние годы при поддержке президента России Владимира Путина, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:45
2023-02-07T13:45
2023-02-07T14:02
общество
москва
владимир путин
сергей собянин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва вышла в лидеры среди мегаполисов за последние годы при поддержке президента России Владимира Путина, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Владимир Владимирович, при вашей поддержке Москва за последние годы реализовала целый ряд масштабных проектов и по праву вышла в одни из лидеров мировых мегаполисов", - сказал Собянин на встрече с президентом.
https://ria.ru/20230207/moskva-1850277167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, владимир путин, сергей собянин
Общество, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
13:45 07.02.2023 (обновлено: 14:02 07.02.2023)
Москва за последние годы вышла в лидеры среди мегаполисов, заявил Собянин
Собянин: Москва реализовала ряд масштабных проектов и вышла в лидеры среди мегаполисов