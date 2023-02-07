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Москва за последние годы вышла в лидеры среди мегаполисов, заявил Собянин - РИА Новости, 07.02.2023
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Москва за последние годы вышла в лидеры среди мегаполисов, заявил Собянин
Москва за последние годы вышла в лидеры среди мегаполисов, заявил Собянин - РИА Новости, 07.02.2023
Москва за последние годы вышла в лидеры среди мегаполисов, заявил Собянин
Москва вышла в лидеры среди мегаполисов за последние годы при поддержке президента России Владимира Путина, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:45
2023-02-07T14:02
общество
москва
владимир путин
сергей собянин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва вышла в лидеры среди мегаполисов за последние годы при поддержке президента России Владимира Путина, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Владимир Владимирович, при вашей поддержке Москва за последние годы реализовала целый ряд масштабных проектов и по праву вышла в одни из лидеров мировых мегаполисов", - сказал Собянин на встрече с президентом.
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общество, москва, владимир путин, сергей собянин
Общество, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
13:45 07.02.2023 (обновлено: 14:02 07.02.2023)
 
Москва за последние годы вышла в лидеры среди мегаполисов, заявил Собянин

Собянин: Москва реализовала ряд масштабных проектов и вышла в лидеры среди мегаполисов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки на Воробьевых горах в Москве
Вид со смотровой площадки на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид со смотровой площадки на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва вышла в лидеры среди мегаполисов за последние годы при поддержке президента России Владимира Путина, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Владимир Владимирович, при вашей поддержке Москва за последние годы реализовала целый ряд масштабных проектов и по праву вышла в одни из лидеров мировых мегаполисов", - сказал Собянин на встрече с президентом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 13:52
Путин на встрече с Собяниным назвал развитие Москвы мощным
 
ОбществоМоскваВладимир ПутинСергей Собянин
 
 
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