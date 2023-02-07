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Ефимов: развитие бывшей промзоны "Южное Очаково" проведут правообладатели - РИА Новости, 07.02.2023
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Ефимов: развитие бывшей промзоны "Южное Очаково" проведут правообладатели
Ефимов: развитие бывшей промзоны "Южное Очаково" проведут правообладатели - РИА Новости, 07.02.2023
Ефимов: развитие бывшей промзоны "Южное Очаково" проведут правообладатели
Реорганизацию участка бывшей промзоны "Южное Очаково" по программе комплексного развития территорий (КРТ) проведут его нынешние правообладатели, сообщил заммэра РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:12
2023-02-07T10:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Реорганизацию участка бывшей промзоны "Южное Очаково" по программе комплексного развития территорий (КРТ) проведут его нынешние правообладатели, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Территория, расположенная в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, в настоящее время используется неэффективно: там расположены склады и автосервисы, а также объект незавершенного строительства."Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны “Южное Очаково”, территория 3. Редевелопмент планируют выполнить правообладатели, которые уже дали согласие на реализацию проекта. Город готов заключить с ними соответствующие договоры. Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 8,28 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы после реализации проекта – более чем в 717 миллионов рублей", – сказал Ефимов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.В сообщении уточняется, что в ходе реорганизации территории правообладатели могут построить свыше 100 тысяч квадратных метров современных высокотехнологичных производств, а также магазины и деловые объекты, где смогут работать более 2 тысяч человек.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
10:12 07.02.2023
 

Ефимов: развитие бывшей промзоны "Южное Очаково" проведут правообладатели

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Реорганизацию участка бывшей промзоны "Южное Очаково" по программе комплексного развития территорий (КРТ) проведут его нынешние правообладатели, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Территория, расположенная в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, в настоящее время используется неэффективно: там расположены склады и автосервисы, а также объект незавершенного строительства.
"Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны “Южное Очаково”, территория 3. Редевелопмент планируют выполнить правообладатели, которые уже дали согласие на реализацию проекта. Город готов заключить с ними соответствующие договоры. Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 8,28 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы после реализации проекта – более чем в 717 миллионов рублей", – сказал Ефимов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
В сообщении уточняется, что в ходе реорганизации территории правообладатели могут построить свыше 100 тысяч квадратных метров современных высокотехнологичных производств, а также магазины и деловые объекты, где смогут работать более 2 тысяч человек.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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