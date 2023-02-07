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Ефимов: город даст в аренду 43 гектара земли под создание спорткомплексов - РИА Новости, 07.02.2023
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Ефимов: город даст в аренду 43 гектара земли под создание спорткомплексов
Ефимов: город даст в аренду 43 гектара земли под создание спорткомплексов - РИА Новости, 07.02.2023
Ефимов: город даст в аренду 43 гектара земли под создание спорткомплексов
Столичные власти без торгов предоставят в аренду инвесторам земельные участки общей площадью около 43 гектаров для строительства спорткомплексов в рамках... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:12
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Столичные власти без торгов предоставят в аренду инвесторам земельные участки общей площадью около 43 гектаров для строительства спорткомплексов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В прошлом году город принял решение выделить инвесторам почти 43 гектара для реализации масштабных инвестиционных проектов – строительства 13 спортивных комплексов общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров. Пять из них появятся на западе столицы, четыре – на северо-западе, по одному – на юге, северо-востоке, севере и в ТиНАО", - сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что порядка шести гектаров будут выделены в Хорошево-Мневниках под центр подготовки национальной сборной по футболу, а на Ленинградском проспекте на восьми гектарах построят ледовый дворец "Красная армия".В свою очередь, в ТиНАО на десяти гектарах земли появится конноспортивный комплекс, а на Верейской улице - центр художественной гимнастики. Еще в нескольких районах Москвы построят спорткомплексы различного назначения.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
09:12 07.02.2023 (обновлено: 09:28 07.02.2023)
 

Ефимов: город даст в аренду 43 гектара земли под создание спорткомплексов

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Столичные власти без торгов предоставят в аренду инвесторам земельные участки общей площадью около 43 гектаров для строительства спорткомплексов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В прошлом году город принял решение выделить инвесторам почти 43 гектара для реализации масштабных инвестиционных проектов – строительства 13 спортивных комплексов общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров. Пять из них появятся на западе столицы, четыре – на северо-западе, по одному – на юге, северо-востоке, севере и в ТиНАО", - сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что порядка шести гектаров будут выделены в Хорошево-Мневниках под центр подготовки национальной сборной по футболу, а на Ленинградском проспекте на восьми гектарах построят ледовый дворец "Красная армия".
В свою очередь, в ТиНАО на десяти гектарах земли появится конноспортивный комплекс, а на Верейской улице - центр художественной гимнастики. Еще в нескольких районах Москвы построят спорткомплексы различного назначения.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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