https://ria.ru/20230207/moskva-1850189987.html

Ефимов: город даст в аренду 43 гектара земли под создание спорткомплексов

Ефимов: город даст в аренду 43 гектара земли под создание спорткомплексов - РИА Новости, 07.02.2023

Ефимов: город даст в аренду 43 гектара земли под создание спорткомплексов

Столичные власти без торгов предоставят в аренду инвесторам земельные участки общей площадью около 43 гектаров для строительства спорткомплексов в рамках... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:12

2023-02-07T09:12

2023-02-07T09:28

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Столичные власти без торгов предоставят в аренду инвесторам земельные участки общей площадью около 43 гектаров для строительства спорткомплексов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В прошлом году город принял решение выделить инвесторам почти 43 гектара для реализации масштабных инвестиционных проектов – строительства 13 спортивных комплексов общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров. Пять из них появятся на западе столицы, четыре – на северо-западе, по одному – на юге, северо-востоке, севере и в ТиНАО", - сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что порядка шести гектаров будут выделены в Хорошево-Мневниках под центр подготовки национальной сборной по футболу, а на Ленинградском проспекте на восьми гектарах построят ледовый дворец "Красная армия".В свою очередь, в ТиНАО на десяти гектарах земли появится конноспортивный комплекс, а на Верейской улице - центр художественной гимнастики. Еще в нескольких районах Москвы построят спорткомплексы различного назначения.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)