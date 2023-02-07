Источник анонсировал встречу Путина с Мироновым 14 февраля
Источник считает, что Путин встретится с лидером эсеров Мироновым 14 февраля
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Встреча лидера фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуму Сергея Миронова с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 14 февраля, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
"14 февраля", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. 14 февраля 2023 года Миронову исполнится 70 лет, встреча запланирована на его день рождения.
Ранее источники сообщили РИА Новости, что встреча Путина с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым планируется 15 февраля, а с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым – 13 февраля.
Также источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что руководители думских фракций с вечера понедельника уходят на карантин перед встречей с президентом.
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