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Источник анонсировал встречу Путина с Мироновым 14 февраля - РИА Новости, 07.02.2023
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Источник анонсировал встречу Путина с Мироновым 14 февраля
Источник анонсировал встречу Путина с Мироновым 14 февраля - РИА Новости, 07.02.2023
Источник анонсировал встречу Путина с Мироновым 14 февраля
Встреча лидера фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуму Сергея Миронова с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 14 февраля, сообщил... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:51
2023-02-07T11:51
политика
владимир путин
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Встреча лидера фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуму Сергея Миронова с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 14 февраля, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. "14 февраля", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. 14 февраля 2023 года Миронову исполнится 70 лет, встреча запланирована на его день рождения. Ранее источники сообщили РИА Новости, что встреча Путина с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым планируется 15 февраля, а с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым – 13 февраля. Также источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что руководители думских фракций с вечера понедельника уходят на карантин перед встречей с президентом.
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политика, владимир путин, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду", россия
Политика, Владимир Путин, Сергей Миронов, Партия "Справедливая Россия - за правду", Россия
11:51 07.02.2023
 
Источник анонсировал встречу Путина с Мироновым 14 февраля

Источник считает, что Путин встретится с лидером эсеров Мироновым 14 февраля

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Встреча лидера фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуму Сергея Миронова с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 14 февраля, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
"14 февраля", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. 14 февраля 2023 года Миронову исполнится 70 лет, встреча запланирована на его день рождения.
Ранее источники сообщили РИА Новости, что встреча Путина с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым планируется 15 февраля, а с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым – 13 февраля.
Также источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что руководители думских фракций с вечера понедельника уходят на карантин перед встречей с президентом.
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 17:53
В ЛДПР рассказали, какие темы затронут на встрече с Путиным
 
ПолитикаВладимир ПутинСергей МироновПартия "Справедливая Россия - за правду"Россия
 
 
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