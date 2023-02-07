https://ria.ru/20230207/mironov-1850227968.html

Источник анонсировал встречу Путина с Мироновым 14 февраля

Источник анонсировал встречу Путина с Мироновым 14 февраля - РИА Новости, 07.02.2023

Источник анонсировал встречу Путина с Мироновым 14 февраля

Встреча лидера фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуму Сергея Миронова с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 14 февраля, сообщил... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:51

2023-02-07T11:51

2023-02-07T11:51

политика

владимир путин

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Встреча лидера фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуму Сергея Миронова с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 14 февраля, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. "14 февраля", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. 14 февраля 2023 года Миронову исполнится 70 лет, встреча запланирована на его день рождения. Ранее источники сообщили РИА Новости, что встреча Путина с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым планируется 15 февраля, а с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым – 13 февраля. Также источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что руководители думских фракций с вечера понедельника уходят на карантин перед встречей с президентом.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду", россия