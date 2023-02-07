https://ria.ru/20230207/mikroskhemy-1850433927.html
В Брянске арестовали украинку по обвинению в контрабанде военных микросхем
В Брянске арестовали украинку по обвинению в контрабанде военных микросхем - РИА Новости, 07.02.2023
В Брянске арестовали украинку по обвинению в контрабанде военных микросхем
Гражданка Украины, прятавшая в пищевых контейнерах микросхемы, используемые в создании продукции военного назначения, арестована в Брянске по обвинению в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T23:33
2023-02-07T23:33
2023-02-07T23:33
украина
брянск
россия
брянский областной суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
БРЯНСК, 7 фев – РИА Новости. Гражданка Украины, прятавшая в пищевых контейнерах микросхемы, используемые в создании продукции военного назначения, арестована в Брянске по обвинению в контрабанде, сообщает пресс-служба Брянского областного суда. "Взята под стражу гражданка Украины, обвиняемая в контрабанде. По версии следствия, с гражданка Украины, прибыв в Брянск, почтовым отправлением получила не менее 50-ти микросхем, являющихся оборудованием, используемым при создании вооружения, и хранила их в пищевых контейнерах", - говорится в сообщении. Микросхемы были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Брянской области, когда женщина проходила досмотр на железнодорожном вокзале "Брянск-Орловский".
https://ria.ru/20230205/karkadym-1849799448.html
украина
брянск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, брянск, россия, брянский областной суд
Украина, Брянск, Россия, Брянский областной суд
В Брянске арестовали украинку по обвинению в контрабанде военных микросхем
В Брянске арестовали украинку, перевозившую в пищевых контейнерах военные микросхемы
БРЯНСК, 7 фев – РИА Новости. Гражданка Украины, прятавшая в пищевых контейнерах микросхемы, используемые в создании продукции военного назначения, арестована в Брянске по обвинению в контрабанде, сообщает пресс-служба Брянского областного суда.
"Взята под стражу гражданка Украины, обвиняемая в контрабанде. По версии следствия, с гражданка Украины, прибыв в Брянск, почтовым отправлением получила не менее 50-ти микросхем, являющихся оборудованием, используемым при создании вооружения, и хранила их в пищевых контейнерах", - говорится в сообщении.
Микросхемы были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Брянской области, когда женщина проходила досмотр на железнодорожном вокзале "Брянск-Орловский".