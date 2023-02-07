https://ria.ru/20230207/mikroskhemy-1850433927.html

В Брянске арестовали украинку по обвинению в контрабанде военных микросхем

В Брянске арестовали украинку по обвинению в контрабанде военных микросхем - РИА Новости, 07.02.2023

В Брянске арестовали украинку по обвинению в контрабанде военных микросхем

Гражданка Украины, прятавшая в пищевых контейнерах микросхемы, используемые в создании продукции военного назначения, арестована в Брянске по обвинению в... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T23:33

2023-02-07T23:33

2023-02-07T23:33

украина

брянск

россия

брянский областной суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

БРЯНСК, 7 фев – РИА Новости. Гражданка Украины, прятавшая в пищевых контейнерах микросхемы, используемые в создании продукции военного назначения, арестована в Брянске по обвинению в контрабанде, сообщает пресс-служба Брянского областного суда. "Взята под стражу гражданка Украины, обвиняемая в контрабанде. По версии следствия, с гражданка Украины, прибыв в Брянск, почтовым отправлением получила не менее 50-ти микросхем, являющихся оборудованием, используемым при создании вооружения, и хранила их в пищевых контейнерах", - говорится в сообщении. Микросхемы были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Брянской области, когда женщина проходила досмотр на железнодорожном вокзале "Брянск-Орловский".

https://ria.ru/20230205/karkadym-1849799448.html

украина

брянск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, брянск, россия, брянский областной суд