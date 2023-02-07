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В Брянске арестовали украинку по обвинению в контрабанде военных микросхем - РИА Новости, 07.02.2023
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В Брянске арестовали украинку по обвинению в контрабанде военных микросхем
В Брянске арестовали украинку по обвинению в контрабанде военных микросхем - РИА Новости, 07.02.2023
В Брянске арестовали украинку по обвинению в контрабанде военных микросхем
Гражданка Украины, прятавшая в пищевых контейнерах микросхемы, используемые в создании продукции военного назначения, арестована в Брянске по обвинению в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T23:33
2023-02-07T23:33
украина
брянск
россия
брянский областной суд
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БРЯНСК, 7 фев – РИА Новости. Гражданка Украины, прятавшая в пищевых контейнерах микросхемы, используемые в создании продукции военного назначения, арестована в Брянске по обвинению в контрабанде, сообщает пресс-служба Брянского областного суда. "Взята под стражу гражданка Украины, обвиняемая в контрабанде. По версии следствия, с гражданка Украины, прибыв в Брянск, почтовым отправлением получила не менее 50-ти микросхем, являющихся оборудованием, используемым при создании вооружения, и хранила их в пищевых контейнерах", - говорится в сообщении. Микросхемы были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Брянской области, когда женщина проходила досмотр на железнодорожном вокзале "Брянск-Орловский".
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украина, брянск, россия, брянский областной суд
Украина, Брянск, Россия, Брянский областной суд
23:33 07.02.2023
 
В Брянске арестовали украинку по обвинению в контрабанде военных микросхем

В Брянске арестовали украинку, перевозившую в пищевых контейнерах военные микросхемы

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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БРЯНСК, 7 фев – РИА Новости. Гражданка Украины, прятавшая в пищевых контейнерах микросхемы, используемые в создании продукции военного назначения, арестована в Брянске по обвинению в контрабанде, сообщает пресс-служба Брянского областного суда.
"Взята под стражу гражданка Украины, обвиняемая в контрабанде. По версии следствия, с гражданка Украины, прибыв в Брянск, почтовым отправлением получила не менее 50-ти микросхем, являющихся оборудованием, используемым при создании вооружения, и хранила их в пищевых контейнерах", - говорится в сообщении.
Микросхемы были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Брянской области, когда женщина проходила досмотр на железнодорожном вокзале "Брянск-Орловский".
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