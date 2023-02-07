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В Сирии МЧС спасли мужчину из-под завалов разрушенного общежития - РИА Новости, 07.02.2023
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В Сирии МЧС спасли мужчину из-под завалов разрушенного общежития
В Сирии МЧС спасли мужчину из-под завалов разрушенного общежития - РИА Новости, 07.02.2023
В Сирии МЧС спасли мужчину из-под завалов разрушенного общежития
Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов разрушенного землетрясением общежития в городе Джабла живого мужчину. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:53
2023-02-07T20:14
в мире
сирия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
россия
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ДЖАБЛА (Сирия), 7 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов разрушенного землетрясением общежития в городе Джабла живого мужчину. Он в сознании, госпитализирован в тяжелом состоянии. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3549 человек погибли, пострадали более 22 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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Спасатели МЧС РФ спасли из-под завалов в сирийской Джабле мужчину
Спасатели МЧС РФ спасли из-под завалов в сирийской Джабле мужчину
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в мире, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, россия
В мире, Сирия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Россия
18:53 07.02.2023 (обновлено: 20:14 07.02.2023)
 
В Сирии МЧС спасли мужчину из-под завалов разрушенного общежития

Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов разрушенного общежития в Сирии живого мужчину

Читать ria.ru в
ДЖАБЛА (Сирия), 7 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов разрушенного землетрясением общежития в городе Джабла живого мужчину.
Он в сознании, госпитализирован в тяжелом состоянии.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3549 человек погибли, пострадали более 22 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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В миреСирияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильное землетрясение в Турции и СирииРоссия
 
 
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