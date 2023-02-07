https://ria.ru/20230207/mchs-1850386486.html

В Сирии МЧС спасли мужчину из-под завалов разрушенного общежития

В Сирии МЧС спасли мужчину из-под завалов разрушенного общежития - РИА Новости, 07.02.2023

В Сирии МЧС спасли мужчину из-под завалов разрушенного общежития

Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов разрушенного землетрясением общежития в городе Джабла живого мужчину. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:53

2023-02-07T18:53

2023-02-07T20:14

в мире

сирия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

россия

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ДЖАБЛА (Сирия), 7 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов разрушенного землетрясением общежития в городе Джабла живого мужчину. Он в сознании, госпитализирован в тяжелом состоянии. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3549 человек погибли, пострадали более 22 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

https://ria.ru/20230207/aftershoki-1850364796.html

сирия

россия

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Спасатели МЧС РФ спасли из-под завалов в сирийской Джабле мужчину Спасатели МЧС РФ спасли из-под завалов в сирийской Джабле мужчину 2023-02-07T18:53 true PT0M48S

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в мире, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, россия