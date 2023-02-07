https://ria.ru/20230207/mchs-1850386486.html
В Сирии МЧС спасли мужчину из-под завалов разрушенного общежития
В Сирии МЧС спасли мужчину из-под завалов разрушенного общежития - РИА Новости, 07.02.2023
В Сирии МЧС спасли мужчину из-под завалов разрушенного общежития
Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов разрушенного землетрясением общежития в городе Джабла живого мужчину. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:53
2023-02-07T18:53
2023-02-07T20:14
в мире
сирия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850408018_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b88e778c8c15eb02e7ef59644d4942f.jpg
ДЖАБЛА (Сирия), 7 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов разрушенного землетрясением общежития в городе Джабла живого мужчину. Он в сознании, госпитализирован в тяжелом состоянии. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3549 человек погибли, пострадали более 22 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
https://ria.ru/20230207/aftershoki-1850364796.html
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850408018_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f6953c1dc1e65a4b9c46efea12dbc83.jpg
Спасатели МЧС РФ спасли из-под завалов в сирийской Джабле мужчину
Спасатели МЧС РФ спасли из-под завалов в сирийской Джабле мужчину
2023-02-07T18:53
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, россия
В мире, Сирия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Россия
18:53 07.02.2023 (обновлено: 20:14 07.02.2023)
В Сирии МЧС спасли мужчину из-под завалов разрушенного общежития
Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов разрушенного общежития в Сирии живого мужчину