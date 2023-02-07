https://ria.ru/20230207/mchs-1850209330.html

Спасательный борт МЧС прибыл в Сирию для оказания помощи

Спасательный борт МЧС прибыл в Сирию для оказания помощи - РИА Новости, 07.02.2023

Спасательный борт МЧС прибыл в Сирию для оказания помощи

Самолет Ил-76 МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию, пострадавшую от произошедшего в Турции землетрясения. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:46

2023-02-07T10:46

2023-02-07T13:28

россия

сирия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

ил-76

реджеп тайип эрдоган

турция

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию, пострадавшую от произошедшего в Турции землетрясения.На борту 50 человек. Специалисты имеют все необходимое для поиска людей под завалами, а также их спасения.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.

https://ria.ru/20230207/aleppo-1850207361.html

россия

сирия

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Спасатели РФ с собаками прибыли в Сирию для помощи после землетрясения Спасатели РФ с собаками прибыли в Сирию для помощи после землетрясения 2023-02-07T10:46 true PT0M39S

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Екатерина Зайцева

россия, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, ил-76, реджеп тайип эрдоган, турция