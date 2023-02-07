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Спасательный борт МЧС прибыл в Сирию для оказания помощи - РИА Новости, 07.02.2023
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Спасательный борт МЧС прибыл в Сирию для оказания помощи
Спасательный борт МЧС прибыл в Сирию для оказания помощи - РИА Новости, 07.02.2023
Спасательный борт МЧС прибыл в Сирию для оказания помощи
Самолет Ил-76 МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию, пострадавшую от произошедшего в Турции землетрясения. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:46
2023-02-07T13:28
россия
сирия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
ил-76
реджеп тайип эрдоган
турция
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию, пострадавшую от произошедшего в Турции землетрясения.На борту 50 человек. Специалисты имеют все необходимое для поиска людей под завалами, а также их спасения.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.
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россия
сирия
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Спасатели РФ с собаками прибыли в Сирию для помощи после землетрясения
Спасатели РФ с собаками прибыли в Сирию для помощи после землетрясения
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россия, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, ил-76, реджеп тайип эрдоган, турция
Россия, Сирия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, Ил-76, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
10:46 07.02.2023 (обновлено: 13:28 07.02.2023)
 
Спасательный борт МЧС прибыл в Сирию для оказания помощи

Самолет Ил-76 МЧС со спасателями и кинологами прибыл в Сирию для оказания помощи

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию, пострадавшую от произошедшего в Турции землетрясения.
На борту 50 человек. Специалисты имеют все необходимое для поиска людей под завалами, а также их спасения.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.
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РоссияСирияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильное землетрясение в Турции и СирииВ миреИл-76Реджеп Тайип ЭрдоганТурция
 
 
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