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Рада утвердила Малюка главой СБУ - РИА Новости, 07.02.2023
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Рада утвердила Малюка главой СБУ
Рада утвердила Малюка главой СБУ - РИА Новости, 07.02.2023
Рада утвердила Малюка главой СБУ
Парламент Украины проголосовал за назначение главой Службы безопасности Украины исполняющего обязанности главы ведомства Василия Малюка, сообщил депутат... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:14
2023-02-07T15:52
служба безопасности украины
в мире
украина
верховная рада украины
алексей гончаренко
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Парламент Украины проголосовал за назначение главой Службы безопасности Украины исполняющего обязанности главы ведомства Василия Малюка, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко."Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.Малюк исполнял обязанности главы службы безопасности с июля 2022 года, с августа он также является членом Совета национальной безопасности и обороны. Его предшественник Иван Баканов был отстранен от выполнения обязанностей главы СБУ указом Владимира Зеленского за многочисленные факты госизмены.
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служба безопасности украины, в мире, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко
Служба безопасности Украины, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко
12:14 07.02.2023 (обновлено: 15:52 07.02.2023)
 
Рада утвердила Малюка главой СБУ

Рада поддержала назначение главой СБУ и.о. руководителя ведомства Василия Малюка

CC BY 4.0 / SBU / Глава СБУ Василий Малюк
Глава СБУ Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
CC BY 4.0 / SBU /
Глава СБУ Василий Малюк. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Парламент Украины проголосовал за назначение главой Службы безопасности Украины исполняющего обязанности главы ведомства Василия Малюка, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.
"Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.
Малюк исполнял обязанности главы службы безопасности с июля 2022 года, с августа он также является членом Совета национальной безопасности и обороны. Его предшественник Иван Баканов был отстранен от выполнения обязанностей главы СБУ указом Владимира Зеленского за многочисленные факты госизмены.
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Служба безопасности УкраиныВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныАлексей Гончаренко
 
 
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