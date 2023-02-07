https://ria.ru/20230207/malyuk-1850238355.html
Рада утвердила Малюка главой СБУ
Рада утвердила Малюка главой СБУ - РИА Новости, 07.02.2023
Рада утвердила Малюка главой СБУ
Парламент Украины проголосовал за назначение главой Службы безопасности Украины исполняющего обязанности главы ведомства Василия Малюка, сообщил депутат... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:14
2023-02-07T12:14
2023-02-07T15:52
служба безопасности украины
в мире
украина
верховная рада украины
алексей гончаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850325199_0:0:2352:1323_1920x0_80_0_0_75f58bc4ae8268cf872e8241aad45346.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Парламент Украины проголосовал за назначение главой Службы безопасности Украины исполняющего обязанности главы ведомства Василия Малюка, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко."Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.Малюк исполнял обязанности главы службы безопасности с июля 2022 года, с августа он также является членом Совета национальной безопасности и обороны. Его предшественник Иван Баканов был отстранен от выполнения обязанностей главы СБУ указом Владимира Зеленского за многочисленные факты госизмены.
https://ria.ru/20221221/predateli-1840316672.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850325199_70:0:2319:1687_1920x0_80_0_0_97ef6d3a57e751ad08ae985451333884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба безопасности украины, в мире, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко
Служба безопасности Украины, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко
12:14 07.02.2023 (обновлено: 15:52 07.02.2023)
Рада утвердила Малюка главой СБУ
Рада поддержала назначение главой СБУ и.о. руководителя ведомства Василия Малюка