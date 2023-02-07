https://ria.ru/20230207/malyuk-1850238355.html

Рада утвердила Малюка главой СБУ

Рада утвердила Малюка главой СБУ - РИА Новости, 07.02.2023

Рада утвердила Малюка главой СБУ

Парламент Украины проголосовал за назначение главой Службы безопасности Украины исполняющего обязанности главы ведомства Василия Малюка, сообщил депутат... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:14

2023-02-07T12:14

2023-02-07T15:52

служба безопасности украины

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украина

верховная рада украины

алексей гончаренко

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Парламент Украины проголосовал за назначение главой Службы безопасности Украины исполняющего обязанности главы ведомства Василия Малюка, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко."Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.Малюк исполнял обязанности главы службы безопасности с июля 2022 года, с августа он также является членом Совета национальной безопасности и обороны. Его предшественник Иван Баканов был отстранен от выполнения обязанностей главы СБУ указом Владимира Зеленского за многочисленные факты госизмены.

https://ria.ru/20221221/predateli-1840316672.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

служба безопасности украины, в мире, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко