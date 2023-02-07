https://ria.ru/20230207/malofeev-1850203381.html

Захарова назвала изъятие в США активов Малофеева неприкрытым грабежом

Захарова назвала изъятие в США активов Малофеева неприкрытым грабежом - РИА Новости, 07.02.2023

Захарова назвала изъятие в США активов Малофеева неприкрытым грабежом

Изъятие администрацией американского президента Джо Байдена активов россиянина Константина Малофеева - неприкрытый грабеж, международному бизнесу преподнесен... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:32

2023-02-07T10:32

2023-02-07T10:55

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

реакция на санкции

санкции

константин малофеев

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Изъятие администрацией американского президента Джо Байдена активов россиянина Константина Малофеева - неприкрытый грабеж, международному бизнесу преподнесен наглядный урок беззакония в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Накануне телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше 5 миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются на помощь Украине."Решение администрации Джо Байдена изъять заблокированные в одном из американских банков активы Константина Малофеева с передачей их пронацистскому режиму в Киеве представляет собой неприкрытый грабеж по политическим мотивам", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.По ее словам, путем сомнительных правовых ухищрений и манипуляций "власти США создали прецедент конфискации финансовых счетов и имущества у неугодных иностранных граждан вопреки собственным законам и фундаментальным принципам, гарантирующим неприкосновенность частной собственности"."Все, кто пользуется американскими финансовыми инструментами из стран, объявленных Вашингтоном враждебными, лишний раз получили возможность убедиться, что разговоры о гарантиях вкладов и инвестиций – не более чем пустой звук. А международному бизнесу преподан наглядный урок беззакония, когда любую собственность можно легко отобрать и отдать "правильному" клиенту, если в США так решат", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ."Механизм воровства чужого имущества, как видится, ставится Вашингтоном на поток. Правда, до бюджета "незалежной" из украденных активов дойдут в лучшем случае крохи, тогда как сами средства осядут в США и карманах провластных украинских олигархов. Доверие же к американской финансовой системе будет еще больше подорвано", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20230128/rezervy-1847977006.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850066431.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, реакция на санкции, санкции, константин малофеев