10:32 07.02.2023 (обновлено: 10:55 07.02.2023)
Захарова назвала изъятие в США активов Малофеева неприкрытым грабежом
Захарова назвала изъятие администрацией Байдена активов Малофеева неприкрытым грабежом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Изъятие администрацией американского президента Джо Байдена активов россиянина Константина Малофеева - неприкрытый грабеж, международному бизнесу преподнесен наглядный урок беззакония в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше 5 миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются на помощь Украине.
"Решение администрации Джо Байдена изъять заблокированные в одном из американских банков активы Константина Малофеева с передачей их пронацистскому режиму в Киеве представляет собой неприкрытый грабеж по политическим мотивам", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.
По ее словам, путем сомнительных правовых ухищрений и манипуляций "власти США создали прецедент конфискации финансовых счетов и имущества у неугодных иностранных граждан вопреки собственным законам и фундаментальным принципам, гарантирующим неприкосновенность частной собственности".
"Все, кто пользуется американскими финансовыми инструментами из стран, объявленных Вашингтоном враждебными, лишний раз получили возможность убедиться, что разговоры о гарантиях вкладов и инвестиций – не более чем пустой звук. А международному бизнесу преподан наглядный урок беззакония, когда любую собственность можно легко отобрать и отдать "правильному" клиенту, если в США так решат", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.
"Механизм воровства чужого имущества, как видится, ставится Вашингтоном на поток. Правда, до бюджета "незалежной" из украденных активов дойдут в лучшем случае крохи, тогда как сами средства осядут в США и карманах провластных украинских олигархов. Доверие же к американской финансовой системе будет еще больше подорвано", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.