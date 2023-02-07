https://ria.ru/20230207/mali-1850316866.html
Россия отвечает на запросы Мали по безопасности, заявил глава МИД
Россия отвечает на запросы Мали по безопасности, заявил глава МИД - РИА Новости, 07.02.2023
Россия отвечает на запросы Мали по безопасности, заявил глава МИД
Россия эффективно отвечает на запросы Мали по укреплению сил безопасности и обороны, заявил во вторник глава МИД республики Абдулай Диоп. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:22
2023-02-07T15:22
2023-02-07T15:22
в мире
мали
россия
абдулай диоп
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575951361_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_c3c76840372f7550b3e3fab5950de0cd.jpg
БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Россия эффективно отвечает на запросы Мали по укреплению сил безопасности и обороны, заявил во вторник глава МИД республики Абдулай Диоп. "Россия отвечает эффективно на потребности, которые у нас есть, для того, чтобы укрепить наши силы безопасности и обороны", - сказал Диоп по итогам переговоров с главой МИД РФ Лавровым. По словам министра, визит Лаврова в Мали "вписывается в новую динамику, а именно расширения и придания разнообразия стратегического партнерства Мали".
https://ria.ru/20230207/sammit-1850315027.html
мали
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575951361_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_89bf1cdf85c3101e841840fb657a94d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, россия, абдулай диоп, сергей лавров
В мире, Мали, Россия, Абдулай Диоп, Сергей Лавров
Россия отвечает на запросы Мали по безопасности, заявил глава МИД
Глава МИД Мали Диоп: Россия эффективно отвечает на запросы страны по безопасности
БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Россия эффективно отвечает на запросы Мали по укреплению сил безопасности и обороны, заявил во вторник глава МИД республики Абдулай Диоп.
"Россия отвечает эффективно на потребности, которые у нас есть, для того, чтобы укрепить наши силы безопасности и обороны", - сказал Диоп по итогам переговоров с главой МИД РФ Лавровым.
По словам министра, визит Лаврова в Мали "вписывается в новую динамику, а именно расширения и придания разнообразия стратегического партнерства Мали".