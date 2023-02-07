https://ria.ru/20230207/mali-1850316866.html

Россия отвечает на запросы Мали по безопасности, заявил глава МИД

Россия отвечает на запросы Мали по безопасности, заявил глава МИД - РИА Новости, 07.02.2023

Россия отвечает на запросы Мали по безопасности, заявил глава МИД

Россия эффективно отвечает на запросы Мали по укреплению сил безопасности и обороны, заявил во вторник глава МИД республики Абдулай Диоп. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:22

2023-02-07T15:22

2023-02-07T15:22

в мире

мали

россия

абдулай диоп

сергей лавров

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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Россия эффективно отвечает на запросы Мали по укреплению сил безопасности и обороны, заявил во вторник глава МИД республики Абдулай Диоп. "Россия отвечает эффективно на потребности, которые у нас есть, для того, чтобы укрепить наши силы безопасности и обороны", - сказал Диоп по итогам переговоров с главой МИД РФ Лавровым. По словам министра, визит Лаврова в Мали "вписывается в новую динамику, а именно расширения и придания разнообразия стратегического партнерства Мали".

https://ria.ru/20230207/sammit-1850315027.html

мали

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали, россия, абдулай диоп, сергей лавров