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Россия отвечает на запросы Мали по безопасности, заявил глава МИД - РИА Новости, 07.02.2023
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Россия отвечает на запросы Мали по безопасности, заявил глава МИД
Россия отвечает на запросы Мали по безопасности, заявил глава МИД - РИА Новости, 07.02.2023
Россия отвечает на запросы Мали по безопасности, заявил глава МИД
Россия эффективно отвечает на запросы Мали по укреплению сил безопасности и обороны, заявил во вторник глава МИД республики Абдулай Диоп. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:22
2023-02-07T15:22
в мире
мали
россия
абдулай диоп
сергей лавров
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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Россия эффективно отвечает на запросы Мали по укреплению сил безопасности и обороны, заявил во вторник глава МИД республики Абдулай Диоп. "Россия отвечает эффективно на потребности, которые у нас есть, для того, чтобы укрепить наши силы безопасности и обороны", - сказал Диоп по итогам переговоров с главой МИД РФ Лавровым. По словам министра, визит Лаврова в Мали "вписывается в новую динамику, а именно расширения и придания разнообразия стратегического партнерства Мали".
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в мире, мали, россия, абдулай диоп, сергей лавров
В мире, Мали, Россия, Абдулай Диоп, Сергей Лавров
15:22 07.02.2023
 
Россия отвечает на запросы Мали по безопасности, заявил глава МИД

Глава МИД Мали Диоп: Россия эффективно отвечает на запросы страны по безопасности

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мали. Город Бамако. Архивное фото
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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Россия эффективно отвечает на запросы Мали по укреплению сил безопасности и обороны, заявил во вторник глава МИД республики Абдулай Диоп.
"Россия отвечает эффективно на потребности, которые у нас есть, для того, чтобы укрепить наши силы безопасности и обороны", - сказал Диоп по итогам переговоров с главой МИД РФ Лавровым.
По словам министра, визит Лаврова в Мали "вписывается в новую динамику, а именно расширения и придания разнообразия стратегического партнерства Мали".
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 15:18
Президент Мали примет участие в саммите Россия-Африка в Петербурге
 
В миреМалиРоссияАбдулай ДиопСергей Лавров
 
 
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