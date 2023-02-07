https://ria.ru/20230207/mali-1850314903.html

Лавров рассказал о развитии двусторонних отношений с Мали

Лавров рассказал о развитии двусторонних отношений с Мали - РИА Новости, 07.02.2023

Лавров рассказал о развитии двусторонних отношений с Мали

Россия и Мали договорились продолжать усилия по развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе в освоении запасов минерального... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:17

2023-02-07T15:17

2023-02-07T15:50

экономика

россия

мали

абдулай диоп

цены на нефть

сергей лавров

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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Россия и Мали договорились продолжать усилия по развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе в освоении запасов минерального сырья, геологоразведке, энергетике, транспортной и иной инфраструктуре, сельском хозяйстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы договорились продолжать усилия по расширению в торгово-экономической и инвестиционной сфере. …Многообещающими сферами приложения наших усилий являются и освоение запасов минерального сырья, геологоразведка, энергетика, транспортная и иная инфраструктура, сельское хозяйство", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.

https://ria.ru/20230207/sanktsii-1850323421.html

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экономика, россия, мали, абдулай диоп, цены на нефть, сергей лавров