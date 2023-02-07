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Лавров рассказал о развитии двусторонних отношений с Мали - РИА Новости, 07.02.2023
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Лавров рассказал о развитии двусторонних отношений с Мали
Лавров рассказал о развитии двусторонних отношений с Мали - РИА Новости, 07.02.2023
Лавров рассказал о развитии двусторонних отношений с Мали
Россия и Мали договорились продолжать усилия по развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе в освоении запасов минерального... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:17
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экономика
россия
мали
абдулай диоп
цены на нефть
сергей лавров
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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Россия и Мали договорились продолжать усилия по развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе в освоении запасов минерального сырья, геологоразведке, энергетике, транспортной и иной инфраструктуре, сельском хозяйстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы договорились продолжать усилия по расширению в торгово-экономической и инвестиционной сфере. …Многообещающими сферами приложения наших усилий являются и освоение запасов минерального сырья, геологоразведка, энергетика, транспортная и иная инфраструктура, сельское хозяйство", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.
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экономика, россия, мали, абдулай диоп, цены на нефть, сергей лавров
Экономика, Россия, Мали, Абдулай Диоп, Цены на нефть, Сергей Лавров
15:17 07.02.2023 (обновлено: 15:50 07.02.2023)
 
Лавров рассказал о развитии двусторонних отношений с Мали

Лавров заявил, что Россия будет развивать торговые и инвестиционные отношения с Мали

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Россия и Мали договорились продолжать усилия по развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе в освоении запасов минерального сырья, геологоразведке, энергетике, транспортной и иной инфраструктуре, сельском хозяйстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы договорились продолжать усилия по расширению в торгово-экономической и инвестиционной сфере. …Многообещающими сферами приложения наших усилий являются и освоение запасов минерального сырья, геологоразведка, энергетика, транспортная и иная инфраструктура, сельское хозяйство", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 15:38
Мали выступает против санкций, заявил глава МИД
 
ЭкономикаРоссияМалиАбдулай ДиопЦены на нефтьСергей Лавров
 
 
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