https://ria.ru/20230207/lutsenko-1850272688.html
Луценко: переселенцам с Украины выделят участки для строительства дома
Луценко: переселенцам с Украины выделят участки для строительства дома - РИА Новости, 07.02.2023
Луценко: переселенцам с Украины выделят участки для строительства дома
Законодательное собрание Вологодской области на предстоящей сессии рассмотрит вопрос предоставления жителям Украины, получившим российское гражданство,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:44
2023-02-07T13:44
2023-02-07T13:44
вологодская область
андрей луценко
украина
вологодская область
россия
жилье
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ВОЛОГДА, 8 фев – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области на предстоящей сессии рассмотрит вопрос предоставления жителям Украины, получившим российское гражданство, земельных участков для строительства жилого дома, сообщает пресс-служба заксобрания.В настоящее время областное законодательство позволяет переселенцам из Украины, получившим в упрощенном порядке гражданство РФ, получать участки в рамках проекта "Вологодский гектар". При этом граждане должны осуществлять на земле сельскохозяйственную деятельность. В связи с этим, важным вопросом остается покупка или строительство жилья рядом с полученным в рамках областной программы участком.Для этого предлагается внести поправки в региональный закон о бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности."На сегодняшний день существует три категории получателей земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. Это многодетные граждане, граждане, которые утратили единственное жилье из-за несчастного случая, а также сельские медработники. Законопроектом предлагается включить в этот перечень переселенцев из Украины, которые получили гражданство Российской Федерации. Для того чтобы заявиться на участок для строительства жилья, им необходимо будет принять участие в программе "Вологодский гектар", при этом строиться можно будет только в том муниципалитете, где выделена земля для сельхоздеятельности", - рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей ЛуценкоДобавим, на сегодняшний день проект "Вологодский гектар" реализуется на территории Никольского, Вытегорского, Вашкинского, Вожегодского, Бабаевского, Харовского, Белозерского и Тарногского районов и округов.
https://ria.ru/20221220/vologodchina-1840007319.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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андрей луценко, украина, вологодская область, россия, жилье
Вологодская область, Андрей Луценко, Украина, Вологодская область, Россия, Жилье
ВОЛОГДА, 8 фев – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области на предстоящей сессии рассмотрит вопрос предоставления жителям Украины, получившим российское гражданство, земельных участков для строительства жилого дома, сообщает пресс-служба заксобрания.
В настоящее время областное законодательство позволяет переселенцам из Украины, получившим в упрощенном порядке гражданство РФ
, получать участки в рамках проекта "Вологодский гектар". При этом граждане должны осуществлять на земле сельскохозяйственную деятельность. В связи с этим, важным вопросом остается покупка или строительство жилья рядом с полученным в рамках областной программы участком.
Для этого предлагается внести поправки в региональный закон о бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
"На сегодняшний день существует три категории получателей земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. Это многодетные граждане, граждане, которые утратили единственное жилье из-за несчастного случая, а также сельские медработники. Законопроектом предлагается включить в этот перечень переселенцев из Украины, которые получили гражданство Российской Федерации. Для того чтобы заявиться на участок для строительства жилья, им необходимо будет принять участие в программе "Вологодский гектар", при этом строиться можно будет только в том муниципалитете, где выделена земля для сельхоздеятельности", - рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко
Добавим, на сегодняшний день проект "Вологодский гектар" реализуется на территории Никольского, Вытегорского, Вашкинского, Вожегодского, Бабаевского, Харовского, Белозерского и Тарногского районов и округов.