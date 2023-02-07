https://ria.ru/20230207/lutsenko-1850272688.html

Луценко: переселенцам с Украины выделят участки для строительства дома

Луценко: переселенцам с Украины выделят участки для строительства дома - РИА Новости, 07.02.2023

Луценко: переселенцам с Украины выделят участки для строительства дома

Законодательное собрание Вологодской области на предстоящей сессии рассмотрит вопрос предоставления жителям Украины, получившим российское гражданство,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:44

2023-02-07T13:44

2023-02-07T13:44

вологодская область

андрей луценко

украина

вологодская область

россия

жилье

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ВОЛОГДА, 8 фев – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области на предстоящей сессии рассмотрит вопрос предоставления жителям Украины, получившим российское гражданство, земельных участков для строительства жилого дома, сообщает пресс-служба заксобрания.В настоящее время областное законодательство позволяет переселенцам из Украины, получившим в упрощенном порядке гражданство РФ, получать участки в рамках проекта "Вологодский гектар". При этом граждане должны осуществлять на земле сельскохозяйственную деятельность. В связи с этим, важным вопросом остается покупка или строительство жилья рядом с полученным в рамках областной программы участком.Для этого предлагается внести поправки в региональный закон о бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности."На сегодняшний день существует три категории получателей земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. Это многодетные граждане, граждане, которые утратили единственное жилье из-за несчастного случая, а также сельские медработники. Законопроектом предлагается включить в этот перечень переселенцев из Украины, которые получили гражданство Российской Федерации. Для того чтобы заявиться на участок для строительства жилья, им необходимо будет принять участие в программе "Вологодский гектар", при этом строиться можно будет только в том муниципалитете, где выделена земля для сельхоздеятельности", - рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей ЛуценкоДобавим, на сегодняшний день проект "Вологодский гектар" реализуется на территории Никольского, Вытегорского, Вашкинского, Вожегодского, Бабаевского, Харовского, Белозерского и Тарногского районов и округов.

https://ria.ru/20221220/vologodchina-1840007319.html

украина

вологодская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей луценко, украина, вологодская область, россия, жилье