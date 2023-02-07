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Неизвестный "заминировал" суд в Кузбассе и потребовал "миллион гривен" - РИА Новости, 07.02.2023
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Неизвестный "заминировал" суд в Кузбассе и потребовал "миллион гривен"
Неизвестный "заминировал" суд в Кузбассе и потребовал "миллион гривен" - РИА Новости, 07.02.2023
Неизвестный "заминировал" суд в Кузбассе и потребовал "миллион гривен"
Неизвестный сообщил о "минировании" Кемеровского районного суда в Кузбассе и потребовал перечислить "1 миллион гривен", взрывчатых веществ в здании не... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T06:11
2023-02-07T06:11
происшествия
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" Кемеровского районного суда в Кузбассе и потребовал перечислить "1 миллион гривен", взрывчатых веществ в здании не обнаружили, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. В связи с данной ситуацией представители суда незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, кемеровская область, россия
Происшествия, Кемеровская область, Россия
06:11 07.02.2023
 
Неизвестный "заминировал" суд в Кузбассе и потребовал "миллион гривен"

Неизвестный сообщил о минировании суда в Кузбассе и потребовал перечислить миллион гривен

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкМужчина заходит в здание Центрального районного суда в Кемерове
Мужчина заходит в здание Центрального районного суда в Кемерове - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
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Мужчина заходит в здание Центрального районного суда в Кемерове. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" Кемеровского районного суда в Кузбассе и потребовал перечислить "1 миллион гривен", взрывчатых веществ в здании не обнаружили, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
"В Кемеровский районный суд Кемеровской области поступило очередное сообщение о минировании (угрозе взрыва) здания суда. Отправитель письма сообщил, что решил подорвать здание суда, если ему в течение часа не переведут на указанный им номер телефона 1 миллион гривен", – говорится в сообщении.
В связи с данной ситуацией представители суда незамедлительно обратились в правоохранительные органы.
"По результатам проведённой проверки взрывчатых веществ в здании суда не обнаружено, в настоящее время суд работает в обычном режиме согласно установленного распорядка", – уточняется в сообщении.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Суд - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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ПроисшествияКемеровская областьРоссия
 
 
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