https://ria.ru/20230207/kuzbass-1850174651.html

Неизвестный "заминировал" суд в Кузбассе и потребовал "миллион гривен"

Неизвестный "заминировал" суд в Кузбассе и потребовал "миллион гривен" - РИА Новости, 07.02.2023

Неизвестный "заминировал" суд в Кузбассе и потребовал "миллион гривен"

Неизвестный сообщил о "минировании" Кемеровского районного суда в Кузбассе и потребовал перечислить "1 миллион гривен", взрывчатых веществ в здании не... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T06:11

2023-02-07T06:11

2023-02-07T06:11

происшествия

кемеровская область

россия

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КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" Кемеровского районного суда в Кузбассе и потребовал перечислить "1 миллион гривен", взрывчатых веществ в здании не обнаружили, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. В связи с данной ситуацией представители суда незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20230207/novorozhdennye-1850172994.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, россия