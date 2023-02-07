Неизвестный "заминировал" суд в Кузбассе и потребовал "миллион гривен"
Неизвестный сообщил о минировании суда в Кузбассе и потребовал перечислить миллион гривен
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкМужчина заходит в здание Центрального районного суда в Кемерове
Мужчина заходит в здание Центрального районного суда в Кемерове. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" Кемеровского районного суда в Кузбассе и потребовал перечислить "1 миллион гривен", взрывчатых веществ в здании не обнаружили, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
"В Кемеровский районный суд Кемеровской области поступило очередное сообщение о минировании (угрозе взрыва) здания суда. Отправитель письма сообщил, что решил подорвать здание суда, если ему в течение часа не переведут на указанный им номер телефона 1 миллион гривен", – говорится в сообщении.
В связи с данной ситуацией представители суда незамедлительно обратились в правоохранительные органы.
"По результатам проведённой проверки взрывчатых веществ в здании суда не обнаружено, в настоящее время суд работает в обычном режиме согласно установленного распорядка", – уточняется в сообщении.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.