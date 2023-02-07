https://ria.ru/20230207/kukhnya-1850342465.html

В Москве стартовал фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни"

В Москве стартовал фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни" - РИА Новости, 07.02.2023

В Москве стартовал фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни"

Новый проект "Кухня", открывшийся в Еврейском музее, рассказывает о традиционной еде горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.На... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:01

2023-02-07T17:01

2023-02-07T17:01

культура

новости культуры

куда сходить

что приготовить

что посмотреть

российский еврейский музей толерантности

еда

стиль жизни

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Новый проект "Кухня", открывшийся в Еврейском музее, рассказывает о традиционной еде горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.На интерактивном экране посетители смогут выбрать блюдо, узнать, где оно появилось, как его готовить и с помощью QR-кода скачать рецепт. Инсталляцию дополняет шкаф-витрина с экспонатами из коллекции музея.Гасти узнают, как сделать фаршированную рыбу и форшмак ашкеназов. Сирканиз – чесночный плов бухарских евреев, хинкал и кхали – блюда горских и грузинских евреев. Познакомятся с рецептами крымчаков. Попробовать блюда, представленные в проекте, можно в кафе "Ришон". Там проводится приуроченный к инсталляции фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни". Каждая его неделя будет посвящена определенной группе народов и их традиционной еде. Пройдут кулинарные мастер-классы.Кухни евреев из разных стран не похожи друг на друга – каждая из них сформировалась под влиянием других культур, соседних народов. Общая черта — соблюдение законов кашрута, свода религиозных правил, разделяющих пищу на разрешенную и запрещенную.

https://ria.ru/20230204/vystavka-1849611468.html

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2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

новости культуры, куда сходить , что приготовить, что посмотреть , российский еврейский музей толерантности, еда, стиль жизни