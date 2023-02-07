В Москве стартовал фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни"
В Еврейском музее открылась интерактивная инсталляция "Кухня" и стартовал гастрофестиваль
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетители на фестивале "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченном к открытию инсталляции "Кухня" в Еврейском музее и центра толерантности в Москве
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Новый проект "Кухня", открывшийся в Еврейском музее, рассказывает о традиционной еде горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
На интерактивном экране посетители смогут выбрать блюдо, узнать, где оно появилось, как его готовить и с помощью QR-кода скачать рецепт. Инсталляцию дополняет шкаф-витрина с экспонатами из коллекции музея.
На интерактивном экране посетители смогут выбрать блюдо, узнать, где оно появилось, как его готовить и с помощью QR-кода скачать рецепт. Инсталляцию дополняет шкаф-витрина с экспонатами из коллекции музея.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкБлюдо традиционной кухни в кафе "Ришон" в Еврейском музее и центра толерантности, где проходит фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченный к открытию инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
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Блюдо традиционной кухни в кафе "Ришон" в Еврейском музее и центра толерантности, где проходит фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченный к открытию инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкИнтерактивный стол в инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
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Интерактивный стол в инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкБлюдо традиционной кухни в кафе "Ришон" в Еврейском музее и центра толерантности, где проходит фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченный к открытию инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
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Блюдо традиционной кухни в кафе "Ришон" в Еврейском музее и центра толерантности, где проходит фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченный к открытию инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкдиректор исследовательского центра Еврейского музея и Центра толерантности Светлана Амосова на открытии интерактивной инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
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директор исследовательского центра Еврейского музея и Центра толерантности Светлана Амосова на открытии интерактивной инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетители в Еврейском музее и центра толерантности, где открывается интерактивная инсталляция "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
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Посетители в Еврейском музее и центра толерантности, где открывается интерактивная инсталляция "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетители на фестивале "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченном к открытию инсталляции "Кухня", в зале "Штетл" постоянной экспозиции в Еврейском музее и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
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Посетители на фестивале "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченном к открытию инсталляции "Кухня", в зале "Штетл" постоянной экспозиции в Еврейском музее и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
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Блюдо традиционной кухни в кафе "Ришон" в Еврейском музее и центра толерантности, где проходит фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченный к открытию инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
2 из 6
Интерактивный стол в инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
3 из 6
Блюдо традиционной кухни в кафе "Ришон" в Еврейском музее и центра толерантности, где проходит фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченный к открытию инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
4 из 6
директор исследовательского центра Еврейского музея и Центра толерантности Светлана Амосова на открытии интерактивной инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
5 из 6
Посетители в Еврейском музее и центра толерантности, где открывается интерактивная инсталляция "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
6 из 6
Посетители на фестивале "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченном к открытию инсталляции "Кухня", в зале "Штетл" постоянной экспозиции в Еврейском музее и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
Гасти узнают, как сделать фаршированную рыбу и форшмак ашкеназов. Сирканиз – чесночный плов бухарских евреев, хинкал и кхали – блюда горских и грузинских евреев. Познакомятся с рецептами крымчаков.
Попробовать блюда, представленные в проекте, можно в кафе "Ришон". Там проводится приуроченный к инсталляции фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни". Каждая его неделя будет посвящена определенной группе народов и их традиционной еде. Пройдут кулинарные мастер-классы.
Попробовать блюда, представленные в проекте, можно в кафе "Ришон". Там проводится приуроченный к инсталляции фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни". Каждая его неделя будет посвящена определенной группе народов и их традиционной еде. Пройдут кулинарные мастер-классы.
Кухни евреев из разных стран не похожи друг на друга – каждая из них сформировалась под влиянием других культур, соседних народов. Общая черта — соблюдение законов кашрута, свода религиозных правил, разделяющих пищу на разрешенную и запрещенную.