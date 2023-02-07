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В Москве стартовал фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни" - РИА Новости, 07.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230207/kukhnya-1850342465.html
В Москве стартовал фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни"
В Москве стартовал фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни" - РИА Новости, 07.02.2023
В Москве стартовал фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни"
Новый проект "Кухня", открывшийся в Еврейском музее, рассказывает о традиционной еде горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.На... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:01
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культура
новости культуры
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что приготовить
что посмотреть
российский еврейский музей толерантности
еда
стиль жизни
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Новый проект "Кухня", открывшийся в Еврейском музее, рассказывает о традиционной еде горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.На интерактивном экране посетители смогут выбрать блюдо, узнать, где оно появилось, как его готовить и с помощью QR-кода скачать рецепт. Инсталляцию дополняет шкаф-витрина с экспонатами из коллекции музея.Гасти узнают, как сделать фаршированную рыбу и форшмак ашкеназов. Сирканиз – чесночный плов бухарских евреев, хинкал и кхали – блюда горских и грузинских евреев. Познакомятся с рецептами крымчаков. Попробовать блюда, представленные в проекте, можно в кафе "Ришон". Там проводится приуроченный к инсталляции фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни". Каждая его неделя будет посвящена определенной группе народов и их традиционной еде. Пройдут кулинарные мастер-классы.Кухни евреев из разных стран не похожи друг на друга – каждая из них сформировалась под влиянием других культур, соседних народов. Общая черта — соблюдение законов кашрута, свода религиозных правил, разделяющих пищу на разрешенную и запрещенную.
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новости культуры, куда сходить , что приготовить, что посмотреть , российский еврейский музей толерантности, еда, стиль жизни
Культура, Новости культуры, куда сходить , что приготовить, что посмотреть , Российский еврейский музей толерантности, Еда, Стиль жизни
17:01 07.02.2023
 
В Москве стартовал фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни"

В Еврейском музее открылась интерактивная инсталляция "Кухня" и стартовал гастрофестиваль

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетители на фестивале "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченном к открытию инсталляции "Кухня" в Еврейском музее и центра толерантности в Москве
Посетители на фестивале Гастрономическая карта еврейской кухни, приуроченном к открытию инсталляции Кухня в Еврейском музее и центра толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Новый проект "Кухня", открывшийся в Еврейском музее, рассказывает о традиционной еде горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.

На интерактивном экране посетители смогут выбрать блюдо, узнать, где оно появилось, как его готовить и с помощью QR-кода скачать рецепт. Инсталляцию дополняет шкаф-витрина с экспонатами из коллекции музея.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкБлюдо традиционной кухни в кафе "Ришон" в Еврейском музее и центра толерантности, где проходит фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченный к открытию инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
Блюдо традиционной кухни в кафе Ришон в Еврейском музее и центра толерантности, где проходит фестиваль Гастрономическая карта еврейской кухни
1 из 6
Блюдо традиционной кухни в кафе "Ришон" в Еврейском музее и центра толерантности, где проходит фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченный к открытию инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкИнтерактивный стол в инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
Интерактивный стол в инсталляции Кухня в зале Штетл постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве
2 из 6
Интерактивный стол в инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкБлюдо традиционной кухни в кафе "Ришон" в Еврейском музее и центра толерантности, где проходит фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченный к открытию инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
Блюдо традиционной кухни в кафе Ришон в Еврейском музее и центра толерантности
3 из 6
Блюдо традиционной кухни в кафе "Ришон" в Еврейском музее и центра толерантности, где проходит фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченный к открытию инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкдиректор исследовательского центра Еврейского музея и Центра толерантности Светлана Амосова на открытии интерактивной инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
Директор исследовательского центра Еврейского музея и Центра толерантности Светлана Амосова
4 из 6
директор исследовательского центра Еврейского музея и Центра толерантности Светлана Амосова на открытии интерактивной инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетители в Еврейском музее и центра толерантности, где открывается интерактивная инсталляция "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
Посетители в Еврейском музее и центра толерантности
5 из 6
Посетители в Еврейском музее и центра толерантности, где открывается интерактивная инсталляция "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетители на фестивале "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченном к открытию инсталляции "Кухня", в зале "Штетл" постоянной экспозиции в Еврейском музее и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
Посетители на фестивале Гастрономическая карта еврейской кухни в Еврейском музее и центре толерантности
6 из 6
Посетители на фестивале "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченном к открытию инсталляции "Кухня", в зале "Штетл" постоянной экспозиции в Еврейском музее и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 6
Блюдо традиционной кухни в кафе "Ришон" в Еврейском музее и центра толерантности, где проходит фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченный к открытию инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 6
Интерактивный стол в инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 6
Блюдо традиционной кухни в кафе "Ришон" в Еврейском музее и центра толерантности, где проходит фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченный к открытию инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
4 из 6
директор исследовательского центра Еврейского музея и Центра толерантности Светлана Амосова на открытии интерактивной инсталляции "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 6
Посетители в Еврейском музее и центра толерантности, где открывается интерактивная инсталляция "Кухня" в зале "Штетл" постоянной экспозиции. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
6 из 6
Посетители на фестивале "Гастрономическая карта еврейской кухни", приуроченном к открытию инсталляции "Кухня", в зале "Штетл" постоянной экспозиции в Еврейском музее и центра толерантности в Москве. Проект посвящен традиционной кухне еврейских субэтнических групп: горских, бухарских, грузинских евреев, крымчаков и ашкеназов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Гасти узнают, как сделать фаршированную рыбу и форшмак ашкеназов. Сирканиз – чесночный плов бухарских евреев, хинкал и кхали – блюда горских и грузинских евреев. Познакомятся с рецептами крымчаков.

Попробовать блюда, представленные в проекте, можно в кафе "Ришон". Там проводится приуроченный к инсталляции фестиваль "Гастрономическая карта еврейской кухни". Каждая его неделя будет посвящена определенной группе народов и их традиционной еде. Пройдут кулинарные мастер-классы.
Кухни евреев из разных стран не похожи друг на друга – каждая из них сформировалась под влиянием других культур, соседних народов. Общая черта — соблюдение законов кашрута, свода религиозных правил, разделяющих пищу на разрешенную и запрещенную.
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