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В Новороссийске и Геленджике отменили занятия в школах из-за непогоды

В Новороссийске и Геленджике отменили занятия в школах из-за непогоды - РИА Новости, 07.02.2023

В Новороссийске и Геленджике отменили занятия в школах из-за непогоды

Занятия в школах Новороссийска и Геленджика, где сложилась особенно сложная ситуация из-за сильного ветра и гололеда, отменят в среду, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:39

2023-02-07T14:39

2023-02-07T14:39

общество

новороссийск

геленджик

краснодарский край

вениамин кондратьев

образование - общество

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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Занятия в школах Новороссийска и Геленджика, где сложилась особенно сложная ситуация из-за сильного ветра и гололеда, отменят в среду, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Край вторые сутки находится во власти непогоды. На КЧС с муниципалитетами оценил обстановку. Особенно сложная ситуация в Новороссийске и Геленджике из-за сильного ветра и гололеда. Для безопасности детей занятия в школах завтра решили отменить", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Отмечается, что дорожники должны своевременно расчищать федеральные, краевые и муниципальные дороги от снега и наледи. В зоне особого внимания - подъездные пути к Крымскому мосту и накопительные площадки для большегрузов. Здесь будут организованы дополнительные пункты обогрева. Губернатор поручил организовать дополнительные дежурные бригады для ликвидации обрывов из-за налипания мокрого снега на провода, чтобы в домах сохранялся свет и тепло. Кондратьев отметил, что погодные условия улучшатся только к концу недели. Во вторник городские службы устраняют последствия урагана в Новороссийске, Геленджике и Анапе, в результате стихии на побережье Краснодарского края повалены деревья, повреждены крыши зданий, оборваны линии электропередачи. По данным оперштаба Кубани, сильный ветер на участке от Анапы до Новороссийска с порывами до 34 метров в секунду, местами до 38 метров в секунду сохранится в течение двух суток. Высота волн может достигать 1,5-2,5 метра.

новороссийск

геленджик

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, новороссийск, геленджик, краснодарский край, вениамин кондратьев, образование - общество